Een almachtige leider kan een partij groot maken én te gronde richten

Een nog jonge politieke partij die uit elkaar valt of scheurt: Forum voor Democratie is bepaald niet de eerste. In de afgelopen twee decennia gingen de LPF, Trots op Nederland, 50Plus en Denk de partij van Baudet voor. Hoe is dat toch mogelijk, dat nieuw opgerichte politieke partijen telkens lijken te mislukken?

Gerrit Voerman is hoogleraar Nederlandse politiek en directeur van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Rijksuniversiteit Groningen

Ook gevestigde politieke partijen hebben te maken met conflicten, afsplitsingen en royementen, maar in verhouding toch minder frequent en met minder grote gevolgen dan nieuwe partijen. Sinds de eeuwwisseling maakten vijf VVD- en drie PvdA-Tweede Kamerleden zich los van hun fractie, minder dan bij de LPF in de periode 2002-2006 (zeven) en bij de door afsplitser Wilders opgerichte PVV in de periode 2006-2020 (eveneens zeven, de laatste in 2014).

Wat deze nieuwe partijen met elkaar gemeen hebben is de dominante rol die de partijoprichters in de partijorganisatie spelen. Zij hebben veel tijd, energie en waarschijnlijk ook geld gestoken in achtereenvolgens de totstandkoming van de partij en de verkiezingscampagne om in de Tweede Kamer te komen. Zij zullen geneigd zijn electoraal succes aan hun inspanningen en hun persoonlijke kwaliteiten toe te schrijven. Als de achterban hen daarin volgt, verschaft hen dat binnen hun partij veel status en een bijna onaantastbare positie – zie Fortuyn (LPF), Wilders (PVV) en Baudet (FVD), en wellicht in wat mindere mate Nagel (50Plus) en Kuzu en Öztürk (Denk).

Lees ook dit opiniestuk van Ruud Koole: Een ‘beweging’ is net zo goed een politieke partij

Deze dominante positie kan worden versterkt door de combinatie van twee cruciale functies: die van het voorzitterschap van de partij en de fractie in de Tweede of Eerste Kamer (Baudet en Nagel), en/of door de alliantie van meerdere partijoprichters (het Denk-duo, of Baudet en Otten bij FVD). In zo’n bondgenootschap vormt de een het publieke gezicht en functioneert de ander meer op de achtergrond. Op deze wijze ontstaat er een klein maar hecht bolwerk waarvan ook andere getrouwen van het eerste uur deel kunnen uitmaken. Doordat de partijoprichters annex -leiders zich sterk met ‘hun’ partij vereenzelvigen, kan onenigheid tussen hen en partij- of Kamerleden buiten de inner circle, al snel conflictueus en persoonlijk worden – ook als de meningsverschillen in feite zakelijk zijn of de inhoudelijke koers betreffen. Dergelijke conflicten kunnen zich overigens ook tussen de partijoprichters onderling voordoen, niet in de laatste plaats omdat het hier nogal eens om grote ego’s gaat – zie de confrontaties binnen FVD (Baudet en Otten) en Denk (Kuzu en Öztürk), of in 2012 in 50Plus, toen Nagel in botsing kwam met medepartijoprichter, fractiegenoot en vice-partijvoorzitter De Lange (die daarna opstapte).

Een ontwikkelde partijcultuur tempert conflicten

Problematisch voor deze nieuwe partijen is het sterk gepersonaliseerde leiderschap van de partijoprichters, alsmede hun cruciale dubbelfuncties. Hun overheersende positie wordt niet of nauwelijks ingeperkt door checks and balances. Er zijn te weinig bepalingen die het stapelen van functies verbieden, of, breder, het ontbreekt aan een autonome partijorganisatie met een vitale ledendemocratie, die enigszins als tegenwicht voor de Tweede Kamerfractie kan dienen. De relatief kort bestaande partijen kennen vaak nog niet een partijcultuur die conflicten kan temperen, zoals bepaalde tradities, gedeelde omgangsvormen en mores, gerespecteerde partijleden die eventueel als mediator kunnen fungeren en een bij de ledenaanhang meer ontwikkeld loyaliteitsgevoel ten aanzien van de partij.

Bij de langer bestaande en ideologisch vaak meer homogene partijen is van dit alles vaak wel sprake, waardoor zij intern tumult beter kunnen opvangen. Vanzelfsprekend kennen ook deze gevestigde partijen conflicten. Zo trilde het CDA in 2010 op zijn grondvesten, toen het besloot met de PVV als gedoogpartner van het eerste kabinet-Rutte in zee te gaan. Ook door de na de eeuwwisseling geïntroduceerde interne lijstrekkersverkiezingen kunnen de spanningen hoog oplopen, zoals in de VVD in 2006 (Rutte vs. Verdonk), in GroenLinks in 2012 (Sap vs. Dibi) en in de PvdA in 2016 (Asscher vs. Samsom) – waarbij er soms zelfs koppen rollen. Door de vaak geringe programmatische verschillen krijgen deze interne verkiezingen al snel een persoonlijk en polariserend karakter, wat door de partijen maar moeilijk te beheersen is. Toch is de cohesie binnen de gevestigde partijen groter, enerzijds door hun relatief lange bestaan en de daarmee samenhangende mate van organisatorische getrouwheid en anderzijds doordat er meer mogelijkheden tot correctie zijn. Essentieel daarbij is de formele scheiding van verantwoordelijkheden van fractie en partijorganisatie, waarbij de effectiviteit van de te ontwikkelen tegenmacht door de laatste overigens sterk afhangt van de personele bezetting.

Almachtig leiderschap kan zorgen voor organisatorisch en electoraal succes van nieuwe partijen. Maar het kan paradoxaal genoeg ook bijdragen aan hun desintegratie en zelfs ondergang – zoals Forum voor Democratie momenteel laat zien. Mocht Baudet verder gaan met Forum of zelf een nieuwe partij oprichten, dan is de kans groot dat hij na 17 maart 2021 weer in de Tweede Kamer komt. Daarbij is het zeker niet uitgesloten dat op deze successtory dan opnieuw een zwarte bladzijde volgt.