Diego Maradona in besloten kring begraven

Het Argentijnse voetbalicoon Diego Maradona, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed aan een hartaanval, is donderdag begraven. Maradona werd in besloten kring bijgezet in het graf van zijn ouders op een begraafplaats in het noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires.

Onderweg naar de begraafplaats werd de lijkwagen toegejuicht door duizenden mensen die langs de weg stonden om afscheid te nemen van hun idool. Ook tijdens de dienst stonden er nog honderden fans buiten het terrein te wachten. Miljoenen mensen volgden de rouwstoet live via de nationale televisie.

Lees ook: Argentinië huilt om Maradona

De kist van Maradona was eerder op de dag nog in het presidentieel paleis opgesteld, zodat Argentijnen erlangs konden lopen om afscheid te nemen. Al vroeg in de ochtend stonden er lange rijen en er werd urenlang gewacht om een glimp van de kist te kunnen opvangen. Ook de Argentijnse president Alberto Fernández kwam langs om zijn laatste eer te betuigen.

Later op de dag braken er onlusten uit toen bleek dat fans niet bij de kist zouden kunnen komen. Sommige Argentijnen klommen over de dranghekken en probeerden het paleis in te komen. De oproerpolitie moest met traangas ingrijpen om de menigte uiteen te drijven. In Argentinië zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na het overlijden van de voetballegende, die zijn land in 1986 aan de wereldtitel hielp.