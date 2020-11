‘Diego is deze wijk altijd trouw gebleven’

Toen Elvira Cordoba (80) haar overbuurjongen ooit een bal gaf voor zijn zevende verjaardag kon ze niet vermoeden wat voor een impact dat cadeau zou hebben. „Diego reageerde zo uitgelaten. Hij rende direct met mijn zoon Gustavo, die drie jaar jonger was, de straat op om te voetballen.” Nadat ze dat heeft verteld, trekt ze haar schoenen even over de geasfalteerde straat en stampt erop. „Nu is het mooi glad, maar vroeger lagen hier alleen maar modder, zand en kiezelstenen. Dit is de plek waar de voetbalcarrière van Diego Maradona werkelijk is begonnen”, zegt ze met een vleugje drama in haar stem.

In Villa Fiorito, een arme volkswijk in het zuiden van Buenos Aires liggen de roots van de beroemdste voetballer ter wereld. Maradona werd hier geboren in een arm gezin en groeide op in de tijd dat de huizen golfplatendaken hadden, stromend water ontbrak en niet iedereen in de wijk elektriciteit had. De bewoners zijn trots op ‘El Pelusa’, Pluisje, zoals ze hem hier kennen, hun wereldberoemde buurtgenoot.

Het huis waarin Maradona opgroeide. Foto Nina Jurna

Tegelijkertijd vragen ze zich af of de tragiek van Maradona’s leven, onder meer diens ontembare drugsverslaving, verband houdt met wat destijds een van de armste sloppenwijken was van Buenos Aires. „Als Diego niet was weggegaan, zou hij niet zo zijn afgegleden. Wij zouden hem hebben gered”, zegt Sonja Bachego (70). Ze woont twee huizen verderop, scheelt tien jaar met Maradona en was bevriend met zijn zussen Ana en Lily. „Je weet het natuurlijk nooit, maar ik denk dat wij op hem gepast zouden hebben. Als buren en vrienden. Hoewel, als iemand niet wil stoppen, wat doe je dan?”

Het huis van God

Bachego beschrijft de inwoners van de wijk in de tijd dat Maradona hier opgroeide als een grote, hechte familie. „We waren allemaal straatarm en deelden met elkaar als het leven zwaar was. Soms brachten wij eten naar Diego’s familie, en zij soms naar ons. Armoede verbindt mensen makkelijker”, zegt ze. Hoewel de wijk de laatste jaren is opgeknapt en bewoners als Bachego het stukken beter hebben, staan tussen de nu vooral stenen huizen nog steeds armoedige woningen van golfplaten. Af toe komt een paard-en-wagen langs. De armste bewoners halen daarmee restmaterialen op om elders te verkopen. Toen Maradona hier opgroeide moest hij water uit een put halen, vertelt buurvrouw Bachego. „Hij liep dan stiekem met die emmer langs het huis van zijn eerste vriendinnetje Mari, daar op de hoek. Ze waren een jaar of twaalf”, lacht ze.

Een groepje jongens komt hard aanrijden in een glimmende zwarte auto en stopt met piepende remmen pal voor het ouderlijke huis van Maradona, waarop La casa de Dios – Het huis van God – prijkt met grote letters. Ernaast is een levensgrote muurschildering van Maradona. Op het erf liggen oude autobanden, een gebroken stoel en stukken van een raamkozijn. Zijn geboortehuis, waar Maradona tot zijn zestiende woonde tot hij werd ontdekt en opgenomen in de jeugdopleiding van Argentinos Juniors, werd onlangs uitgeroepen tot cultureel erfgoed.

Onrecht maakte Diego woedend. Het deed hem denken aan de ongelijkheid die hij hier heeft ervaren Norberto buurman van Maradona

Het huis is niet meer in handen van de familie en de nieuwe bewoners mijden de pers. De buren begonnen het huis spontaan te verven en op te knappen na Maradona’s overlijden afgelopen week. „We wonen verderop in een andere sloppenwijk”, zegt Marcos Ruben, terwijl hij een kruisteken slaat en vervolgens een selfie maakt voor het huis. „Als je hier opgroeit, en het lukt je om weg te komen en zo’n talent te ontwikkelen, zoals Diego dat heeft gedaan, dan kun je de hele wereld aan. Nergens leer je zo goed overleven als in dit soort wijken. Die kracht bracht hij naar het veld”, denkt Ruben.

Een vrouw houdt een portret van een jonge Maradona vast, Buenos Aires. Foto Matias Baglietto/Reuters

Wat doe je vervolgens als je niet op het veld staat, geen bal hebt, niet de juiste coaching krijgt, maar wel aan allerlei verleidingen blootstaat? Dat vraagt Ruben zich af. „Ik ben zelf vader van drie jonge kinderen en ik lever dagelijks een gevecht om eten op tafel te krijgen. Dat houdt me scherp. Ik zou eerlijk niet weten wat luxe met mij zou doen als ik nu ineens heel rijk zou worden.”

De sterren van de hemel spelen

De bewoners hebben het voor het eerst wat rustiger nadat fans na Maradona’s overlijden het huis praktisch bestormden en er een bedevaartsoord van maakten. Buurman Norberto heeft die ochtend de zoveelste cameraploeg, dit keer van de Chinese tv, rondgeleid. „Diego is het contact met zijn roots, met deze wijk, nooit verloren. Hij kwam nog af en toe langs, als een van de weinigen van de familie, want zijn moeder hebben we hier nooit meer gezien. Zijn drang om voor de armen op te komen, en zijn vriendschappen met socialistische leiders zoals de Kirchners, Maduro en de Castro’s uit Cuba, heeft daar ook mee te maken. Onrecht maakte hem woedend. Het deed hem denken aan de ongelijkheid die hij hier heeft ervaren”, zegt Norberto.

Voor overbuurvrouw Elvira zal Maradona altijd de kleine jongen blijven die ze ooit een bal voor z’n verjaardag gaf. „Ook al is hij een slachtoffer geworden van zijn succes, en verloor hij daardoor de realiteit uit het oog, ik zal hem nooit met een drugsverslaafde associëren en hem blijven zien als het kind dat zo gek was op voetballen”, zegt ze. Zijn overlijden grijpt haar extra aan om nog een reden. „Hij is nu weer verenigd met Gustavo, mijn zoon met wie hij vroeger als kind voetbalde en die dertig jaar geleden op tragische wijze is overleden. Ik hoop dat ze in de handen van God zijn en de sterren van de hemel spelen.”

