Defensie legt landmachteenheid die data verzamelde tijdelijk stil

Het ministerie van Defensie legt de landmachteenheid die de afgelopen maanden op grote schaal informatie verzamelde over de Nederlandse samenleving en die duidde in rapporten tijdelijk stil. Dat heeft minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten, meldt persbureau ANP. Het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) werd half maart door de landmacht opgericht met als doel zicht te krijgen op de pandemie en de verspreiding van desinformatie onder de bevolking. Het LIMC deed onder meer onderzoek naar de actiegroep Viruswaarheid.

NRC berichtte vorige week over het bestaan van de eenheid. Die had geen duidelijk mandaat, maar zocht daar wel steeds naar, bijvoorbeeld door overheidsorganisaties te vragen om een officieel steunverzoek te doen voor hun werkzaamheden. De Tweede Kamer reageerde kritisch op het bestaan van het LIMC, enkele Kamerleden stelden minister Bijleveld vragen over de werkwijze en het mandaat van de eenheid. Daarop kondigde Defensie een onderzoek naar de eenheid aan. „In afwachting van de uitkomsten hiervan heb ik besloten om de activiteiten van het LIMC voor wat betreft het verzamelen en analyseren van informatie stil te zetten”, schrijft Bijleveld nu aan de Tweede Kamer.

Het werk van de eenheid is omstreden, omdat de krijgsmacht op Nederlands grondgebied niet veel mag, behalve wanneer een overheidsorganisatie erom vraagt: dan gelden de regels van die instantie. Het ministerie van Defensie stelde eerder dat het LIMC zich aan de regels houdt en de verkregen informatie enkel intern gebruikt, om eventueel te kunnen inspelen op een mogelijk verzoek om militaire bijstand. Het onderzoek van Defensie gaat onder meer over de werkwijze van de eenheid, in het bijzonder of het LIMC zich aan de privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft gehouden. NRC schreef overigens niet dat de eenheid in strijd gehandeld zou hebben met de AVG.

