Deel Eerste Kamer-fractie Forum voor Democratie splitst zich af

Een deel van de Eerste Kamer-fractie van Forum voor Democratie splitst zich af van de partij. Dat kondigden senatoren Bob van Pareren, Toine Beukering, Hugo Berkhout en Otto Hermans vrijdag aan op Twitter. Het viertal blijf actief in de Eerste Kamer, maar niet voor Forum. Voor FVD zijn er, zoals het er nu voor staat, vijf zetels over in de senaat. Bij de verkiezingen in 2019 won Forum er nog twaalf.

„Een partij waarin van racisme, antisemitisme en nazisme geen afstand wordt genomen en kritiek niet gehoord wordt is niet de onze”, schrijven de senatoren op in een verklaring. „Wij nemen nadrukkelijk hier afstand van en stappen op.” Van Pareren doelt daarmee onder andere op uitingen van Baudet die de laatste dagen naar de pers lekten.

Zo zou hij bij een bijeenkomst met kandidaat-Kamerleden vorige week vrijdag hebben verklaard dat het coronavirus „door George Soros en anderen” de wereld in is gebracht „om ons onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten”. Bij tv-programma Goedemorgen Nederland zei Baudet kort erna dat hij „een totáál andere herinnering aan de avond” had.

Eerder al was er ruzie binnen de partij over racistische, homofobe en antisemitische uitingen die door leden van jongerenafdeling JFVD in appgroepen waren gedaan. Annabel Nanninga en andere prominente FVD’ers eisten dat Baudet afstand zou doen hiervan. Zij wilden dat Baudet de jongerentak ophief en JFVD-voorzitter en rechterhand Freek Jansen royeerde. Baudet weigerde dat te doen. Wel is Jansen geen kandidaat-Kamerlid meer.

Eurofractie steunt bestuur

Verder heeft de fractie van Forum voor Democratie in het Europees Parlement vrijdag bekendgemaakt ook voor een stemming te zijn over de toekomst van Thierry Baudet bij de partij. Daarmee schaart zij zich achter het bestuur van FVD, dat donderdag een ledenraadpleging aankondigde als uitweg uit de impasse waarin de partij verkeert. Forum-Europarlementariër Rob Roos kondigde dat vrijdag aan op Twitter.

Het bestuur wil op korte termijn een bijeenkomst organiseren waar de ongeveer vijftigduizend leden van Forum mogen stemmen over het aanblijven van Baudet en wie in het nieuwe bestuur zou moeten komen. Dat was donderdagavond voor een aantal prominente FVD’ers, onder wie Nanninga, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek, reden hun lidmaatschap van de partij op te zeggen. Zij zien een stemming als een tegemoetkoming aan Baudet, die onder de leden nog altijd erg populair is en dus vermoedelijk zonder al te veel problemen wordt herkozen.

De Europese Forum-fractie neemt in de verklaring vrijdag ook „expliciet afstand” van de „vergaande antisemitische en racistische uitingen” die Baudet en rechterhand Jansen zouden hebben gedaan bij de veelbesproken bijeenkomst met kandidaat-Kamerleden vorige week.