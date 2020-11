De tweede golf laat zich lastig knevelen

„Een lange, harde winter”, de Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwde er in oktober al voor. De tweede coronagolf was op dat moment in Nederland al bijna op zijn hoogtepunt, in Duitsland was die (als een van de laatste landen in Europa) net begonnen. Rond die tijd was het dat het ene na het andere land een nieuwe lockdown afkondigde, van Nederland tot Oostenrijk en van Duitsland tot het Verenigd Koninkrijk. Een maand later worstelt vrijwel heel Europa nog steeds met de tweede golf: echt onder controle is die niet.

In Nederland gingen de besmettingscijfers eind oktober aanvankelijk snel naar beneden, maar de afgelopen twee weken dalen die nauwelijks meer: de aantallen blijven steken op zo’n 30 positieve tests per dag per 100.000 inwoners. In Duitsland leek twee weken geleden de piek bereikt, maar sindsdien blijven de cijfers hangen rond hetzelfde niveau van dagelijks zo’n 22 positieve tests per 100.000 inwoners. Kroatië dacht begin deze maand op een piek te zitten van zo’n 55 positieve tests per 100.000 inwoners. Afgelopen weken groeide dat toch weer boven de 70 uit. En ook in Denemarken, dat weliswaar een relatief lage besmettingsgraad heeft en vele malen meer test dan andere Europese landen, groeit het aantal positieve tests na een aanvankelijke daling weer tot boven de 20 per 100.000 inwoners.

Het is, zei Jaap van Dissel van het RIVM eerder in de Tweede Kamer, veel lastiger om de tweede golf te keren dan de eerste. Het is een ander type golf: hij is weliswaar wat minder hoog, maar hij duurt langer. Het reproductiegetal R lag afgelopen maanden in vrijwel alle Europese landen niet eens zo ver boven de 1, het moment waarop de epidemie groeit, maar het bleek wel lastiger dan dit voorjaar om hem daar weer onder te krijgen. In Nederland is de R sinds september bijvoorbeeld niet hoger dan 1,4 geweest. Dit voorjaar lag de R aanvankelijk ruim boven de 2. Maar eind maart, na de ‘intelligente lockdown’, daalde de R tot 0,7 – en soms zakte hij daar zelfs nog ietsje onder. Nu lag de R, ook tijdens de snelle daling begin november, steeds ruim boven de 0,8.

Risico nu anders dan in maart

Die hardnekkige R-waarde is te wijten aan dat de maatregelen minder effectief zijn dan in maart, omdat ze minder worden nageleefd. Er wordt bijvoorbeeld veel minder thuisgewerkt dan in maart, terwijl de oproep van het kabinet hetzelfde was. Het komt ook, hoe vreemd dat ook klinkt, omdat andere regels wél worden nageleefd.

Dat zit zo: afgelopen voorjaar vierden mensen nog carnaval in volgepakte kroegen. Het virus kon toen gemakkelijk overspringen. Afgelopen zomer, toen de horeca nog open was, moesten we ons wel aan allerlei maatregelen houden: er mochten bijvoorbeeld maar een maximaal aantal mensen naar binnen en je moest anderhalve meter afstand houden. Het sluiten van de kroegen is daardoor minder effectief geworden – je voorkomt er immers minder besmettingen mee. „Dat geldt voor allerlei maatregelen”, aldus Van Dissel. „Het risico is nu heel anders dan in maart, waardoor de winst van maatregelen geringer is dan toen.”

Slechts een paar landen lijken de curve daadwerkelijk tot bijna de bodem te hebben gekregen. België bijvoorbeeld had eind oktober met 140 positieve tests per 100.000 inwoners een van de hoogste pieken van Europa, maar is inmiddels tot onder de 20 gezakt – en die lijn gaat nog altijd naar beneden. Ook in Frankrijk blijft de lijn dalen. Beide landen kozen voor een strengere lockdown dan andere Europese landen, waarbij ook niet-essentiële winkels moesten sluiten. In België werd de herfstvakantie bovendien met een week verlengd.

In Nederland wordt nu gesproken over een verlenging van de kerstvakantie. Dat zou het aantal besmettingen op middelbare scholen moeten terugdringen en ook moeten bewerkstelligen dat ouders vaker thuiswerken. Als de kinderen thuis zijn, blijven ouders vaak ook thuis om op ze te passen. Sowieso gaat de tweede golf nog lang duren, vreest minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA): tot eind januari, stelde hij afgelopen week na het vragenuurtje. De Jonge hoopt dat het aantal positieve tests onder de 7 per 100.000 inwoners ligt. Dat zou betekenen dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ ruim drie maanden gaat duren. Ter vergelijking: de ‘intelligente lockdown’ duurde tweeënhalve maand, van half maart tot juni. Toen was er ongeveer 1 positieve test per 100.000 inwoners.