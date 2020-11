De top-10 van het thuiswerken

We werken al bijna tien maanden thuis. En het gaat ook nog wel even duren. Ik zag de afgelopen tijd talloze tips op het gebied van thuiswerken en motivatie. Dit is mijn persoonlijke top-10.

1) Neem de uitdaging serieus. Goed thuiswerken begint met toegeven dat het niet alleen maar leuk is. Bij een deel van je collega’s leidt thuiswerken tot fysieke en mentale problemen. Omdat ze te weinig mensen zien, omdat het thuis te druk is of omdat ze jou missen.

2) Denk: dopamine. Thuiswerken volhouden, draait niet om wilskracht. Volhouden draait veeleer om het stimuleren van positieve emoties. Bijvoorbeeld door sociaal contact of door het afstrepen van to do’s op een lijstje. De dopamine die daarbij vrijkomt, zorgt dat je zin houdt in de rest van de werkdag.

3) Stel heldere doelen. Duidelijke doelen dragen bij aan ons welbevinden – zeker in onzekere tijden. Maar ver vooruitkijken is voor veel mensen nu moeilijk. Stel daarom met elkaar gewoon doelen voor komende week.

4) Presteren is gezond. Mensen worden blij van prestaties leveren; van meesterschap ervaren. En dichter in de buurt van een doel komen, motiveert ons ook. Samen experimenteren in je werk helpt hierbij. Als we iets nieuws proberen en daarvan leren, hebben we een goede werkdag.

Ga thuiswerkers niet alles voorschrijven, maar laat ze ook niet zwemmen

5) Koester relaties. Er is al veel over geschreven: we missen onze collega’s. De informele interactie, de onverwachte ontmoetingen, de helpende hand. Bij thuiswerken gebeurt dit alles niet vanzelf. Dus moet je het onderling bespreken, op de agenda zetten en het organiseren.

6) Weten waarom. Een overkoepelend besef van waarom we doen wat we doen, is goed voor ons welbevinden. Interessant: veel mensen ontlenen betekenis door het helpen van anderen. En dat kun je als bedrijf prima organiseren. Elkaar helpen, klanten helpen, de maatschappij of zelfs de wereld een beetje helpen.

7) Samen kiezen. Autonomie is een universele drijfveer. Maar zekerheid is ook belangrijk voor ons. Help elkaar daarom om zelf keuzes te maken. Ga thuiswerkers niet alles voorschrijven, maar laat ze ook niet zwemmen. Vertaal bijvoorbeeld samen organisatie- of teamdoelen naar persoonlijke doelen.

8) Een-op-een. Eerlijke aandacht van je direct leidinggevende stimuleert je werkplezier. Veel teamleiders merken in deze periode dat regelmatig een-op-een contact geen bijzaak is, maar een kerntaak. Niet om te controleren, maar om te vragen hoe het gaat, te kijken wat medewerkers nodig hebben en om waardering uit te spreken.

9) Het goede voorbeeld. We luisteren een klein beetje naar wat leidinggevenden zeggen. En we kijken heel goed wat ze doen. Dus is de vraag: wat laat je zien als eind- of tussenbaas? Neem je zelf ook pauze? Stuur je geen mails na werktijd of in het weekend? Durf je eerlijk te zeggen dat thuiswerken lang niet altijd leuk is?

10) Pak pijnpunten aan. Motiveren en stimuleren is belangrijk. Maar de werkgever die thuiswerken dragelijk of zelfs leuk wil maken, gaat vooral ook de moeilijkheden te lijf. Dus regel een behoorlijke thuiswerkplek, zorg voor slimme samenwerk-software en maak fatsoenlijke afspraken, om te voorkomen dat thuiswerken ons welzijn ondermijnt.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.