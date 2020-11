Coronasteun afbouwen of niet?

Tot nu toe is de klap minder hard dan gedacht. De economen van het Centraal Planbureau stelden donderdag hun raming voor de economie opnieuw bij. Dit jaar krimpt die niet met 5,1 procent zoals het CPB nog op Prinsjesdag dacht, maar met 4,2 procent. Dat is nog steeds geen klein bier, maar de bijstelling is onmiskenbaar goed nieuws.

Want in die voorspelling van Prinsjesdag ging het CPB ervan uit dat er géén tweede coronagolf zou komen. En ook geen nieuwe lockdown-achtige beperkingen. Vanwaar dan toch die kleinere klap dit jaar, nu de tweede golf er wél is? Simpel: de Nederlandse economie veerde na de eerste lockdown veel harder terug dan het CPB verwachtte. In de maanden juli, augustus en september was de groei 7,7 procent ten opzichte van de lockdownmaanden ervoor, en níét een kleine 4 procent zoals het CPB had geraamd. Daar doet de krimp die het CPB nu voorziet voor de laatste maanden van dit jaar (door de tweede golf) maar ten dele aan af.

Maar zoals vaker in deze crisis zit er een kanttekening bij deze meevaller. Het CPB is somberder geworden over het herstel volgend jaar: de economen denken niet meer dat de groei in 2021 3,5 procent zal zijn, maar 2,8 procent.

Nu is de politieke vraag: wil het kabinet de versobering van de noodsteun doorzetten, die het in augustus afsprak? Vakbonden en bedrijvenclubs vragen het kabinet al langer af te zien van de versobering die per 1 januari zou ingaan. Die roep klinkt ook in de Tweede Kamer: de tweede golf en de nieuwe beperkingen die het kabinet oplegde rechtvaardigen extra steun. Het kabinet beloofde er begin december op terug te komen, volgende week dus.

Laat de versobering gewoon doorgaan, adviseerden de economen van het CPB het kabinet donderdag. Naarmate de crisis langer duurt, wegen de nadelen van de noodsteun steeds zwaarder, schrijft het CPB. De kans bestaat dat de steun bedrijven zonder toekomst in leven houdt. Een aanwijzing daarvoor is het superlage aantal faillissementen; het is zelfs lager dan het in decennia was, ook lager dan tijdens bloeiperiodes.

Dat kan even te rechtvaardigen zijn, maar „naarmate de crisis langer duurt, is het steeds minder waarschijnlijk dat de economie van begin 2020 terugkeert”, schrijft het CPB. Dus houdt de overheid bedrijven overeind die uiteindelijk alsnog failliet gaan. En houdt de overheid werknemers tegen om elders werk te zoeken. Economische dynamiek is ook veerkracht. Steun wél zzp’ers en flexwerkers meer, en haal investeringen naar voren, aldus het CPB.

Dit zijn serieus te nemen adviezen. Bovendien is de loonsubsidie na 1 januari nog altijd royaal, internationaal vergeleken. Het kabinet redeneerde zelf eind oktober in lijn met het CPB nu. „Zeker bij een langere economische terugval is het niet haalbaar of wenselijk om de economie te bevriezen”, schreven de economische ministers toen ze aanvullende steun boden aan sectoren als de horeca en cultuur.

Toch zal de druk groot zijn de steun niet te versoberen. Zeker nu sectoren als de horeca telkens terloops te horen krijgen nóg langer dicht te moeten blijven. Sommige sectoren betalen een hoge prijs voor de volksgezondheid. En dat is zuur. De beste optie is daarom nog steeds steun bij het aanpassen aan de nieuwe omstandigheden, ook voor ondernemers.

