Beethovens ‘Grosse Fuge’: voor altijd muziek van nu

Mijn liefde voor Beethoven begon met een liedje van Nick Drake. Beethoven deed me weinig, maar ik was groot fan van Nick Drake, de jonggestorven singer-songwriter met zijn onnavolgbare gitaarspel, zijn treurwilgstem en zijn wat afstandelijke maar intens melancholieke liedjes.

Sowieso had ik meer met oude en nieuwe muziek, en met pop en jazz, dan met het ijzeren klassieke repertoire. Beethoven, dat was toch een beetje een cliché. Ta-ta-ta-taaa! Die uitentreuren gerecyclede klop-op-de-deur van de Vijfde symfonie. Dat hoogtepuntfetisjisme, de climaxen die maar blijven komen. Het nerveuze oorwurmriedeltje van Für Elise. Doe mij maar Nick Drake.

Wel wist ik dat Beethovens ‘late kwartetten’ iets bijzonders moesten zijn. Ik had een zwak voor strijkkwartetten in het algemeen, en ook voor het romantische aura van ‘laat werk’, dus kocht ik bij Fame in de Kalverstraat een cd van het Budapest String Quartet met opus 130 en ging er eens goed voor zitten. Halverwege het eerste deel, bij een etherisch tussenspel, spitste ik mijn oren: Beethoven citeerde Nick Drake. Ik stond versteld. Eerbiedig luisterde ik de hele cd af alvorens hem opnieuw aan te zetten, op zoek naar dat magische moment. Geen twijfel mogelijk. Zoals dat soms gaat zorgde de herkenning voor een vonk, ontstak de vonk een vuurtje en leidde het vuurtje tot uitslaande brand.

En zoals dat gaat met herkenningen, althans bij mij, zit je er soms flink naast. Op het moment zelf had ik mijn hand ervoor in het laaiende vuur gestoken, maar naderhand bleek het liedje in kwestie onvindbaar. Mogelijk had ik gedacht aan ‘River Man’, dat dezelfde bezonken sfeer en majeur-mineur-wending heeft. Maar het deed er al niet meer toe: Beethoven had me gebeten.

De late kwartetten bleken stuk voor stuk meesterwerken. Het zijn er vijf en Beethoven schreef ze in de twee jaar voor zijn dood in 1827. Zijn gezondheid was zwak, hij was nagenoeg doof – zijn leven was een mythe in de maak. De voornaamste reden dat kwartet nummer 13, opus 130 boven de andere uitsteekt, is de finale, de ‘Grosse Fuge’, die gek genoeg níet de definitieve gepubliceerde versie haalde. De fuga stuitte bij de première op zoveel onbegrip en weerstand dat zijn uitgever Beethoven overhaalde om een nieuwe finale te componeren. Dat zou de laatste muziek zijn die Beethoven voltooide; de ‘Grosse Fuge’ werd afzonderlijk gepubliceerd met opusnummer 133.

Hoe prachtig ook, de ‘nieuwe’ finale verstoort het evenwicht van de constructie. Na het gewichtige en uitgesponnen openingsdeel (met een vleugje Nick Drake) volgen een flitsend scherzo, een hoffelijk andante, een ‘Duits dansje’ en de lieflijke ‘Cavatina’, een van Beethovens mooiste melodieën, waarvan een opname in 1977 aan boord van de Voyager de ruimte in is geschoten. Het geheel is een ratjetoe, of netter gezegd, een allusie naar de baroksuite, zoals Bach die gebruikte in zijn partita’s; een verzameling dansvormen. Voor zijn toekomstmuziek greep Beethoven terug op ouderwetse ideeën.

De ‘Grosse Fuge’ vervolmaakt die paradox. Na de unisono expositie van het dubbele thema (‘kijk, met deze paar noten ga ik het doen’) barst het los: drama, geweld, een nieuwe wereld. Bach was de grootmeester van het contrapunt, maar Beethoven zet de techniek volledig naar zijn hand. Je kunt zijn tijdgenoten hun onbegrip niet aanrekenen. Er bestond geen model voor deze noten, ze waren simpelweg niet te bevatten. Dat zijn ze nog steeds niet, al worden ze tegenwoordig wel bevlogen en vlekkeloos gespeeld. Stravinsky zei het ooit treffend: de ‘Grosse Fuge’ blijft voor altijd muziek van nu.