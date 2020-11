20 jaar geëist tegen Iraanse diplomaat verdacht van plannen aanslag in Parijs

In een rechtbank in Antwerpen is vrijdag twintig jaar cel geëist tegen een Iraanse diplomaat die wordt verdacht van het beramen van een aanslag in Parijs in 2018. Dat meldt persbureau AFP. Assadollah A. zou samen met drie andere verdachten een aanval hebben gepland op een druk bezochte bijeenkomst van tegenstanders van het Iraanse regime, iets wat hij zelf ontkent. De andere verdachten kregen strafeisen van vijftien tot achttien jaar.

De Belgische autoriteiten kwamen de aanslagplannen op het spoor na een tip. Volgens de Belgische aanklager was de 48-jarige A., die in 2018 in Duitsland gearresteerd werd en vervolgens uitgeleverd werd aan België, het brein achter het idee. Tegen hem is dan ook de maximale straf geëist. Hij beroept zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid en was vrijdag niet in de rechtszaal aanwezig. Tegen een Iraans echtpaar dat in België opgepakt werd toen het met explosieven in de auto op weg was naar de bijeenkomst in Parijs, werd achttien jaar geëist. Een vierde verdachte moet als het aan de Belgische justitie ligt vijftien jaar de cel in.

Bij het evenement in de Franse hoofdstad van de Iraanse verzetsbeweging waren 300.000 mensen aanwezig. Daaronder bevonden zich ook enkele hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de ex-burgemeester van New York en persoonlijk advocaat van Donald Trump Rudy Giuliani. Wanneer de vier Iraanse verdachten hun straffen horen, is niet duidelijk.