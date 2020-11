Dertien Australische militairen ontslagen na rapport over moorden in Afghanistan

Dertien Australische militairen worden ontslagen in verband met de publicatie van een rapport vorige week waaruit bleek dat Australische special forces tussen 2009 en 2013 waarschijnlijk 39 Afghaanse burgers en krijgsgevangenen hebben vermoord. Dat zei legerleider Rick Burr vrijdag tijdens een persconferentie, aldus persbureau Reuters. Ze krijgen twee weken de tijd om tegen het ontslag in beroep te gaan. Het is de eerste officiële reprimande na de publicatie van het rapport.

De dertien militairen behoren volgens Burr niet tot de groep elitetroepen die worden verdacht van de executies. Hij gaf verder geen verklaring voor de ontslagen. Volgens de BBC zouden zij getuigen zijn geweest van de moorden of zouden zij valse getuigenissen hebben afgelegd.

Vorige week presenteerde generaal-majoor Paul Brereton de resultaten van een vier jaar durend onderzoek waaruit bleek dat een groep van 25 Australische special forces vermoedelijk oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Afghanistan. Sommige van de militairen die worden verdacht van de moorden, dienen nog steeds in het Australische leger. Om wie het gaat, is niet bekendgemaakt.

Het strafproces kan volgens Australische media wel jaren duren. Brereton heeft informatie over de incidenten doorgestuurd naar justitie voor strafrechtelijk onderzoek. Premier Scott Morrison kondigde vorige week aan een speciale aanklager aan te stellen die de rechtsgang moet overzien.