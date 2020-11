De BMW iX3 is wat karakterloos, maar zijn beloften komt hij na

BMW verspeelde zijn pioniersrol op het gebied van elektromobiliteit zo abrupt als het, na Tesla dan, de eerste stappen zette. Het verhaal begon in 2013 veelbelovend met de elektrische i3. Wat een fantastisch autootje was dat. Het zag er met zijn tegengesteld openende deurtjes en stompe boksersneusje snoezig uit en het was superlicht. Een carbon passagierskooi op een aluminium chassis hield het totaalgewicht onder de 1.300 kilo, tot de dag van vandaag een uitzonderlijke prestatie in een veld van loodzware stekkerauto’s. Mijn eeuwige chagrijn verdampte bij de aanblik van dat macrobiotisch digitale dashboard uit plantaardige vezels. Ik had hipster voor hem willen worden.

Vervolgens ging de handdoek in de ring. Terwijl het halve ontwikkelingsteam van de i3 en de magnifieke plug-in-hybride i8 werd weggekocht door de Chinese start-up Byton, volstond BMW met de hybridisering van bestaande modellen. In 2016 zag ik oud-topman Harald Krüger live bijna defensief de onmisbaarheid van BMW-diesels beklemtonen. Die waren met hun lage CO 2 -uitstoot hard nodig om de EU te vriend te houden. Nieuwe elektrische BMW’s kwamen mondjesmaat met variaties op bestaande thema’s. De Mini Electric met de techniek van de i3 was oude wijn in oude zakken, en de nieuwe iX3 is niets anders dan een elektrische remake van de midsize-suv X3.

Nachtelijke laadbeurt

Ik zag hem met enige scepsis komen. Het is een nogal karakterloos ding waar de i3 nog altijd revolutionair bij afsteekt. En hoe dacht BMW 460 kilometer actieradius te persen uit een 2.200 kilo zware suv met een effectieve batterijcapaciteit van een bescheiden 74 kWh?

Surprise: hij verrast me. Hij rijdt vorstelijk, laadt vlot, lijkt zijn beloften na te komen. Na een nachtelijke laadbeurt schat de boordcomputer zijn bereik op ruim 450 kilometer. Die haal je alleen als van temperatuur tot tegenwindkracht alles meezit, maar deling van de accucapaciteit door mijn gemiddelde verbruik van 19,3 kWh per 100 kilometer levert een respectabele actieradius van 382 kilometer op. Daar moeten concurrenten als de Jaguar i-Pace, Mercedes EQC of Audi e-Tron hard voor buffelen. Hij doet bovendien prettig normaal. Met een vermogen van 286 pk mijdt hij de powerplay van de mededingers, die allemaal op of boven de 400 zitten. De prestaties zijn beschaafd met een acceleratie van 0 tot 100 in 6,8 seconden en een elektronisch begrensde topsnelheid van 180.

De techniek gaat duidelijk een stap verder dan de huls. De energieterugwinning bij remmen en uitrollen werkt briljant. Met een anticiperende rijstijl zie je hem per kilometer zijn energiereserves spekken, ook op snelwegen. Bij vertrek staat het bereik op 289, na 50 kilometer A12 is het met nog 181 kilometer te gaan ruim 300. Ik kom ermee thuis. Toch laad ik verderop nog even om te zien hoe snel dat gaat. Aan de 50 kWh-lader van Fastned bij pompstation Bornheim langs de A28 neemt hij in een kwartier 12,11 kWh stroom op. De actieradius in de zuinigste rijmodus EcoPro schiet omhoog van 239 naar 339 kilometer. Daarvan zijn er na de 100 kilometer van Bornheim naar Norg tot mijn verbazing 267 over. Knap. Wel laadt hij langzamer dan BMW belooft. Aan de 350 kWh-lader op de terugweg gaat het nauwelijks sneller dan bij de Bornheim-stop, terwijl dat met een laadcapaciteit van 150 kWh wel had gemoeten.

Energieverslindende routekaart

Enige zwakke punt zijn de voorstoelen met hun te smalle rugleuning. Moeten ze echt iets aan doen, zo breed ben ik niet. Beetje vreemd: Het bereik daalt met 10 procent na inschakeling van het navigatiesysteem. Overkwam me in de elektrische Mini ook. Hoe kan een simpele routekaart zo energieverslindend zijn?

Hoe gek het ook klinkt voor zo’n dure auto, BMW zet de iX3 als prijsvechter in de markt. Hij is er vanaf 67 mille, de duurste High Executive-variant komt op 73.500. Voor de kwaliteit en het formaat van de auto zijn dat stuntprijzen. In die pragmatische knieval voor de Hollandse koopmansgeest voel je de nervositeit over de hete adem van de concurrentie en de oplopende bijtellingpercentages voor elektrisch rijden.

Spannend wordt het bij BMW volgend jaar met de iX, een elektrische suv met een bereik van meer dan 600 kilometer. Op de eerste beelden ziet het productiemodel er een stuk braver uit dan de fantastische concept car, een door de Flintstones uitgeklopte reuzen-i3.

Maar er zit weer ecologische beweging in de Beierse premium-toko, en de iX3 is knap werk.