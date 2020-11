Was hij al zo voordat alles acht maanden geleden instortte?

Monique vroeg of Jasper voorzichtig kon doen met de iPad. Wist hij wel dat dit de nieuwe iPad was, die ze allemaal gebruikten? De vorige lag ergens bij de bank, daar wilde niemand meer op. Maar dit was de nieuwste en die hoefde niet op tafel te worden gesmeten.

Jasper schoof nu ook zijn laptop opzij. „Zelfs hierop lukt het niet.” Hij pakte zijn telefoon, die naast de laptop op de eettafel lag. „Wat was het ook weer? Zoom of Meet of Teams, wat gebruiken ze op díé school? Had ik al die apps nou op m’n telefoon gezet?”

„Waarom zeg je nou weer: díé school?” vroeg Monique.

Dit is het negende deel van een feuilleton van schrijver Robert Vuijsje over een samengesteld gezin in Almere en Amsterdam.

Jasper vond dat hij er niets mee bedoelde.

„Ja, Ben zit op school in Almere”, zei Monique. „En niet in Amsterdam. Dit is waar hij woont. Hier hebben ze ook goede scholen.”

Jasper bleef op zijn telefoon kijken. „Zoom, Meet of Teams? Kun je zeggen welke het is? Heeft die juf een uitnodiging gestuurd voor het gesprek? Hoe heet ze ook weer?”

Monique vond dat Jasper beter helemaal niet kon meepraten als hij niet eens wist hoe de juf van zijn jongste zoon heette. Ze had Teams al openstaan op haar eigen laptop.

De juf kwam in beeld. Zachtjes vroeg Jasper aan Monique hoe ze ook weer heette.

„Goedemiddag, Anita”, zei Monique. „We zitten er klaar voor, hoor.”

Anita begon aan een lang verhaal over Benjamin. Zijn gedrag, zijn concentratieboog, de onrust die hij in groep zes veroorzaakte en de invloed die het had op de andere leerlingen, het was kortom de vraag of Benjamin in deze klas wel genoeg werd uitgedaagd, misschien kon op een andere school beter worden voorzien in zijn behoeftes, want het ging haar allemaal om Benjamin en wat voor hem het beste was. Ze eindigde met: „Hebben jullie wel eens laten onderzoeken of hij hoogbegaafd is?”

„Hoogbegaafd?” vroeg Jasper. „ Gebruiken jullie dat woord altijd om ouders in te palmen? Moeten we nu vereerd zijn?”

Anita begreep niet wat hij bedoelde.

„Dat je Benjamin hoogbegaafd noemt”, zei Jasper. „Terwijl hij naar buiten wordt geduwd, van school af?”

Jasper en Monique zaten naast elkaar aan de eettafel terwijl ze op een beeldscherm bekeken hoe de juf terugstaarde. Na een korte stilte zei Anita: „Ik heb hier al met moeder over gesproken.”

„Met moeder?” vroeg Jasper. „Wat is dit voor klinische taal?”

Monique vond dat hij rustig moest doen, de juf deelde alleen mee hoe ze Benjamins gedrag had waargenomen.

Ze hoorden Anita geluid maken. Die vertelde iets over procedures en voorschriften. Monique en Jasper luisterden niet meer.

„Vind je dit normaal?” Jasper was opgestaan. „Hoe ze via een beeldscherm laten weten dat hij van school af moet? Staat het geluid nog aan trouwens, kan dat mens meeluisteren?”

„Het is een advies”, zei Monique. „Iets om rustig over na te denken.”

„Ik ken die zogenaamde adviezen.” Jasper werd gebeld. „Ik heb genoeg gehoord.”

Hij liep naar de gang en nam de telefoon op. Was hij vroeger ook al zo, tot acht maanden geleden, voordat alles instortte? Had hij toen ook al schijt aan sociale regeltjes? Jasper wist het niet zeker meer.

Zijn broer was aan de telefoon, met de vaste openingszin wanneer hij bij hun ouders op bezoek was: „We gaan hier even over de erfenis praten, ik moet weer ophangen.”

Jasper vroeg wat er was.

Hun ouders hadden er lang over nagedacht, maar ze durfden het niet aan: voor het eerst in vele jaren zouden ze niet samen Sinterklaas vieren. Als ze het deden, moest het ook met de kinderen en kleinkinderen erbij en dan kon er niet genoeg afstand worden gehouden.

„Duidelijk”, zei Jasper. „Jammer. Spreek je later.”

Hij liep de kamer weer in. Monique zat op de bank. „Dit jaar vier ik Sinterklaas hier”, kondigde Jasper aan. „Met de kinderen.”

„Je weet dat ik niet meedoe”, zei Monique. „Of ze Piet nou een andere kleur maken of niet: mijn feest gaat het nooit worden.”

In de jaren hiervoor nam Jasper op 5 december Benjamin en Vince mee naar zijn ouders. Ava, de oudste dochter van Monique, wilde niet. De laatste keren ging Vince onder protest mee.

Monique keek in haar agenda. „Ik werk die avond in het ziekenhuis. Probeer jij maar te regelen dat de kinderen meedoen. Veel succes met Ava.”