Vreedzaam verzet tegen de donkerte

Oké, de hele wereld is nu al bijna een jaar van de leg, maar er zijn ook lichtpuntjes. Ikzelf vind het bijvoorbeeld vrij aandoenlijk hoe we in het staartje van kutjaar 2020 uit alle macht proberen de moed erin te houden door feestmaand december op te blazen als ware het bubblegum; een beetje zoals kleine kinderen proberen hun verjaardag zo lang mogelijk te laten duren door al krankzinnig vroeg klaarwakker te zijn.

In de erker van een bovenwoning bij mij in de buurt zag ik begin november al de eerste kerstboom staan fonkelen. En wanneer ik nu, drie weken later en nog steeds november, een avondwandelingetje maak, zijn er meer ramen wél met lampjes versierd dan niet. Letterlijke lichtpuntjes. Alsof we daarmee willen zeggen: kom, laten we alle angst, onbehagen en eenzaamheid die deze pandemie ons heeft gebracht bezweren door onze huizen zo gezellig mogelijk te maken.

Iets minder gezellig aan die decemberbubbel is trouwens dat er tevens al wekenlang knalvuurwerk wordt afgestoken. Hoewel ik me daar dan weer wel minder aan erger dan andere jaren. De jeugd heeft immers het grootste recht van ons allemaal om van de leg te zijn. Bovendien geven die knallen op de gekste tijden toch een vaag feestelijk eindejaarsgevoel. Terwijl het dus, nogmaals, nog steeds pas november is.

Afijn, met het oog op dit alles durf ik hier wel toe te geven dat ik dit jaar vroeger dan ooit de eerste kruidnootjes bakte. Het was om precies te zijn op de zondagmiddag nadat de wintertijd was ingegaan. Ik heb een grondige hekel aan eindemiddagdonkerte en dit, de zoete geur van boter en warme specerijen die vanuit de oven door mijn keuken en huis trok en het nestelen onder een dekentje op de bank, een pot thee en een schaaltje sinterklaassnoepgoed, vormde mijn vreedzame verzet daartegen. Mijn eigen kleine lichtpuntje.

Wacht, laat me u het recept geven. Het waren namelijk geen standaardkruidnootjes; ik had ze een beetje opgeluukst. In plaats van met ordinaire tarwebloem maakte ik ze met een mengsel van volkoren speltmeel en speltbloem. Ik deed er wat extra gemberpoeder in voor de pit en een goeie scheut bruine rum voor de sjeu. En voor de feestelijkheid versierde ik ze toen ze uit de oven kwamen met een sprietsje donkere chocolade.

Daarmee zijn het overigens, ik waarschuw maar even, wel kruidnootjes voor grote mensen.

Kruidnootjes voor grote mensen



Voor een trommeltje vol:

150 g volkoren speltmeel;

150 g (spelt)bloem;

10 g (wijnsteen)bakpoeder;

10 g speculaaskruiden;

½ tl gemberpoeder;

½ tl zout;

150 g donkerbruine basterdsuiker;

125 g koude boter;

3 el bruine rum;

1 –3 el melk;

100 - 150 g pure chocolade (minimaal 72 procent cacao), fijngehakt.

Zeef beide meelsoorten, het bakpoeder, de speculaaskruiden, het gemberpoeder en het zout boven een kom. Voeg de basterdsuiker toe en meng. Snipper de boter erboven, voeg de rum toe en kneed snel en met koele handen tot een deeg. Voeg zoveel melk toe als nodig is voor de samenhang. Dek de kom af met vershoudfolie en laat het deeg minimaal een uur rusten in de koelkast. (1 of 2 dagen rusten mag ook, daarvan rijpt de smaak en worden de kruidnootjes alleen maar lekkerder.)

Verwarm de oven voor tot 175 graden. Rol kleine balletjes van het deeg en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Zorg daarbij voor een beetje tussenruimte, anders eindigt u met één grote koek. (Gebruik zo nodig 2 bakplaten.) Bak de kruidnootjes in het midden van de oven in 20 – 25 minuten gaar. Til ze met bakpapier en al van de bakplaat en laat ze afkoelen.

Laat de chocolade au bain-marie smelten. Doop er een lepel in en maak daarmee een zigzaggende beweging over de kruidnootjes. Laat de chocolade goed uitharden.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 november 2020