Van kringloop naar warenhuis: ongebruikte spullen weer als nieuw

Overbodige spullen naar de kringloop brengen is niet zo duurzaam als het lijkt: 70 procent wordt alsnog weggegooid. Tenminste, zo gaat het bij Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis in Leiden, waar jaarlijks 2,8 miljoen kilo spullen binnenkomt. Dat komt ook omdat ze er alles aannemen; andere kringloopwinkels zijn selectiever.

Dingen die vernietigd worden zijn bijvoorbeeld incomplete (glas)serviezen, losse eetkamerstoelen, de eikenhouten kasten die niemand meer in huis wil, maar ook meubels van spaanplaat.

In Leiden werd al een poging gedaan meer met dat soort kringloopwinkeldochters te doen: er kwam een werkplaats, waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan de slag konden, en een jaar geleden opende een speciale winkel in de binnenstad, het Circulair Warenhuis, waar geüpcyclede producten als denim schorten en houten speelgoed werden verkocht.

Die winkel is inmiddels gesloten vanwege lekkage, maar de Leidense kringloop is een nieuwe, ambitieuzere versie gestart, samen met Popma ter Steege Architecten en cultureel organisatie- en adviesbureau buro bordo. Het tweede Circulair Warenhuis beslaat niet meer dan een ruimte in de voormalige broeikas waar de werkplaats is gevestigd, en nog niet alle spullen die er liggen zijn al te koop. Maar wat er ligt, is de moeite waard. Het zijn dan ook niet de minsten die de producten hebben ontwikkeld.

Popma ter Steege ontwierp robuuste, strakke banken en tafels van het eikenhout van kasten; de banken staan al in de solotentoonstelling van Claudy Jongstra in De Lakenhal, ook Leiden.

Modulaire kasten

Jurgen Bey kwam op het idee losse glazen te laten graveren en die zo meer waarde te geven; wie een setje koopt, heeft nooit dezelfde glazen. Fraser McPhee, die twee jaar geleden afstudeerde aan de Design Academy, maakt van spaanplaat een aantrekkelijke, dikke, geperste meubelplaat en daar vervolgens aantrekkelijke modulaire kasten, tafels en banken van.

Het charmantste project is nog wel van de Amerikaanse, in Nederland wonende en werkende ontwerper Max Lipsey, die aan de slag ging met keramiek. Bruikbare koppen, mokken en bakken laat hij aan de buitenkant zandstralen, waardoor ze niet alleen een nieuw, smaakvol en modern uiterlijk krijgen, maar ook een eenheid vormen. Kapot keramiek wordt een kleurrijke terrazzo. Nu alleen nog maar verwerkt tot ronde onderzetters, maar je kunt je er zo een hele vloer van voorstellen.

Het warenhuis is voorlopig alleen op afspraak te bezoeken.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 november 2020