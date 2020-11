Tientallen Turken krijgen levenslang voor rol bij couppoging 2016

Een rechtbank in Turkije heeft donderdag tientallen verdachten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege hun rol bij de mislukte staatsgreep in 2016. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Bijna vijfhonderd verdachten stonden terecht, hoeveel van hen zijn veroordeeld is onduidelijk.

Onder de tot levenslang veroordeelden zaten zeker 21 hoge militairen, onder wie F-16-piloten. Daarnaast kregen vier burgers de levenslange gevangenisstraf. Corrupte militairen zouden via deze burgers hebben gecommuniceerd met de Gülenbeweging, die volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan achter de mislukte staatsgreep zat.

Bijna 100.000 mensen zijn gearresteerd sinds de couppoging bijna vier jaar geleden. Honderden van hen kregen al levenslang. De poging tot een staatsgreep kostte zeker 250 mensen het leven. Na de poging werden daarnaast zeker 150.000 ambtenaren, militairen, onderwijzers en journalisten ontslagen omdat zij de Gülenbeweging zouden aanhangen. De beweging wordt in Turkije beschouwd als terroristische organisatie.