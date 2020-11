Te veel van deze dag

Ja oké, ik ben dus zo’n persoon die niet kan leven zonder takenlijstjes. Ik stel ze sinds 1987 iedere ochtend op en dat ging tot de pandemie helemaal goed, maar sinds maart zijn ze allemaal langer dan een rol wc-papier. Hoe verder de wereld stilviel, des te meer ik wilde doen en hoe sterker ik aan het einde van de dag het gevoel kreeg dat ik lui was, ook al had ik dan inmiddels een lijst afgewerkt ter lengte van het tapijt van Bayeux.

Een tijdlang probeerde ik mild te zijn, mezelf vrij te geven zodra ik driekwart van de dagelijkse karweilijst had afgestreept (om dat proces te versnellen schreef ik er soms nog stiekem wat taakjes bij die ik al had uitgevoerd zodat ik sneller aan de vereiste 75 procent kwam), maar zelfs dat hielp op een zeker moment niet meer, waardoor ik elke avond gefrustreerd was. Dat ik meer had moeten doen. Meer mails beantwoorden, meer eenzame vrienden appen, meer cavia’s borstelen, meer Twentse familieromans voltooien. Gisteravond was ik er weer eens helemaal klaar mee en dus belde ik maar mijn zus.

„Je bent weer eens boos op jezelf, hè”, zuchtte ze toen ze na dertig keer eindelijk opnam.

„Ja”, zei ik, terwijl ik ‘zus bellen’ doorstreepte, „ik word soms zo moe van mezelf. Ik moet van alles, het is nooit genoeg.”

„Je wil te veel”, zei ze, waarop ik meteen een heel pleidooi afstak dat ik altijd al te veel van mezelf verlangde, dat het nooit genoeg was, dat dit dwangmatig afwerken van lijstjes wel moest betekenen dat ik aan een obsessief-compulsieve stoornis leed.

‘Dat lijkt me aannemelijk”, zei mijn zus, „maar ik denk dat je er ook anders naar kan kijken. Je vraagt niet zozeer te veel van jezelf, maar van de dag. Er is maar zoveel dat je daarin kan bereiken. Dat arme etmaal, en alles wat je er wel niet van eist!”

Ik was even met stomheid geslagen,

„Elke tijdseenheid heeft haar grenzen”, zei ze.

„Dus het ligt niet aan mij, maar aan de beperkingen van de dag?” probeerde ik.

„Precies”, zei ze, „je vraagt meer dan 24 uren je kunnen geven.”

Het lag dus aan tijd, niet aan mezelf! Dat vond ik een hele opluchting. Ik sliep beter dan toen ik een relatie had met een anesthesist, stond monter op en voegde vanochtend tevreden aan mijn lijstje toe dat ik niet te veel van deze dag moest vragen.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

