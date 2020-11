Provincie en regio kritisch op plannen voor datacentra gemeente Hollands Kroon

De provincie Noord-Holland en de regio Westfriesland zoeken de confrontatie met gemeente Hollands Kroon, omdat die overhaast, ondoordacht en zonder overleg nog meer grote datacentra naar de kop van Noord Holland wil halen.

Dat blijkt uit de zienswijzen die de provincie en het regionale samenwerkingsverband van zeven gemeenten in Westfriesland donderdag hebben ingediend bij Hollands Kroon. Aanleiding is het voornemen van de gemeente om een onbekend techbedrijf toe te staan om op een perceel van 50 hectare landbouwgrond aan de westzijde van snelweg A7 een nieuw datacentrum te bouwen.

NRC berichtte woensdag over de groeiende weerstand die de plannen in de regio oproepen, terwijl het Britse bouwbedrijf Mace intussen bezig is met het bouwrijp maken van het belendende perceel van 15 hectare voor een tweede datacentrum van techbedrijf Microsoft.

Naast veel gemeenteraadsleden blijken nu ook de provincie en de regio kritisch over de manier waarop het college van Hollands Kroon bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen voor nóg een nieuw datacentrum ernaast wil regelen. Volgens Noord-Holland heeft de gemeente te weinig oog voor de landelijke consequenties van het hoge elektriciteitsverbruik. „De impact van de energiebehoefte lijkt te worden onderschat. Dit datacenter verbruikt evenveel stroom als een middelgrote stad”, aldus Noord-Holland in de zienswijze.

Ook zeven gemeenten in Westfriesland uiten kritiek op de plannen van Hollands Kroon, dat eerder samen met projectontwikkelaar Agriport A7 grote datacentra van de Amerikaanse bedrijven Google en Microsoft naar de Wieringermeerpolder lokte. Deze techbedrijven willen uitbreiden in de polder, vanwege de grote vlucht die het dataverbruik heeft genomen en de beschikbaarheid van (groene) stroom in de kop van Noord-Holland. Andere techbedrijven hebben zich ook al gemeld.

De Westfriese gemeenten bekritiseren onder meer het solistische optreden van Hollands Kroon. In hun gezamenlijke zienswijze schrijven zij dat de bouwplannen voor een datacentrum op de 50 hectare ten westen van de A7 „niet rijp voor besluitvorming” zijn, en dat er „eerst bovenregionaal overleg moet plaatsvinden”.

„We zijn teleurgesteld”, zegt Andrea van Langen, VVD-wethouder voor ruimtelijke ordening in Medemblik, de buurgemeente van Hollands Kroon. „De Westfriese gemeenten zijn opnieuw overvallen door dit nieuwbouwplan voor een datacentrum in de Wieringermeerpolder. Terwijl Hollands Kroon beterschap en meer overleg had beloofd.”

Haar collega-wethouder in Hollands Kroon, Theo Meskers (VVD), laat via een woordvoerder weten dat er wel degelijk contact is over de datacentra met provincie en regio en dat het nieuwe datacentrum aan de westzijde van de A7 een ‘lopend project’ betreft, dat „past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie”.

En het lijkt niet bij deze 50 hectare te blijven, is het waterschap Hollands Noorderkwartier bovendien opgevallen. Ook het waterschap diende donderdag een kritische zienswijze in bij de gemeente over onder meer waterberging en ongebruikte restwarmte door datacantra.

Het waterschap schrijft dat uit het ontwerp-bestemmingsplan van de gemeente blijkt dat „nog zo’n honderd hectare aan gebied met de bestemming ‘bedrijven’ ingevuld zou kunnen worden en waar datacenters zich kunnen vestigen”. Het waterschap vond in de plannen „zelfs” nog een tweede stuk van 175 hectare waar volgens de gemeente datacentra mogen staan.