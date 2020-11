Openluchttheater in Amsterdamse Bos met sluiting bedreigd

Het Amsterdamse Bostheater dreigt na 36 jaar te moeten sluiten. Afgelopen zomer werd bekend dat het openluchttheater in het Amsterdamse Bos vanaf komend jaar niet meer in aanmerking komt voor structurele subsidie vanuit de gemeente Amsterdam. Het theater viel ondanks een positief advies, vanwege ontoereikend budget toch buiten de boot.

Met een capaciteit van 1500 zitplaatsen is het Amsterdamse Bostheater een van de weinige plekken in Nederland voor groots opgezet buitentheater. Het theater produceert sinds 1984 jaarlijks een grootschalige zomerproductie, en faciliteert daaromheen tussen juni en september uiteenlopende theatervoorstellingen en concerten.

Een bijzondere plek, volgens actrice Bodil de la Parra. Ze was in de beginjaren nauw betrokken bij het Bostheater en speelde mee in dertien zomerproducties. „Het is een plek waar klassiek toneelrepertoire toegankelijk wordt gemaakt voor een groot publiek. Er is een bijzondere traditie opgebouwd met een heel trouw publiek. Dat krijg je niet zo snel meer terug.”

Lees ook: A’damse Bos als grote kunstoase

Unieke orde

Dat bevestigt Ward Weemhoff. Met theatercollectief De Warme Winkel maakte hij er in 2019 de zomervoorstelling De drie musketiers. „Zo’n openluchttheater is voor veel mensen laagdrempeliger dan een schouwburg. Daardoor hadden we veel toeschouwers die anders niet zo snel naar onze voorstellingen zouden komen. Die hoop je later ook weer terug te zien in het theater.”

Met zo’n zomerproductie kun je als theatergroep echt uitpakken, vertelt Weemhoff. „Het decor hoeft bijvoorbeeld niet in een vrachtwagen te passen, dus we hadden een enorme steiger, een kabelbaan en instortende houten torens. Dat is een maat die voor ons anders niet te produceren is. Wij hebben in twee maanden 28.000 bezoekers gehad. Dat is gewoon onvoorstelbaar.”

De lol van het spelen op het buitenpodium zit hem ook in de strijd tegen de elementen. „Je kan je daar eigenlijk niet op voorbereiden”, zegt De la Parra. „Toen ik in 1993 in De feeks speelde, stond ik zowat de hele voorstelling in mijn ondergoed, maar het bleek een ijskoude zomer te zijn. Dus het jaar erop bij De kersentuin had ik allerlei laagjes over elkaar aan, en toen werd het natuurlijk snikheet.”

Ontwikkeltrajecten

Het Bostheater biedt bovendien ontwikkeltrajecten aan jonge theatermakers. Romijn Scholten, die dit jaar afstudeerde aan de toneelschool in Arnhem, maakte er afgelopen zomer met twee klasgenoten een voorstelling op een vlot in de naastgelegen vijver. Toeschouwers keken toe vanaf een waterfiets. „Wij dachten aanvankelijk: komen wij als stelletje jonge makers aanzetten met een megalomaan plan, dat gaat vast nooit lukken. Maar ze zeiden meteen: dat gaan we regelen.” Scholten onderstreept hoe waardevol de expertise van het Bostheater is voor jonge theatermakers. „Je wordt meteen opgenomen in een systeem met jarenlange ervaring. Niet alleen artistiek, maar ook in heel praktische zaken: hoe bouw je een decor en wat doe je met het publiek als het begint te regenen?”

Lees ook: Theatergezelschap Dood Paard verdwijnt door subsidiestop

Artistiek leider Ingejan Ligthart Schenk hoopt dat de gemeente Amsterdam het theater alsnog opneemt in de kunstbegroting. „Bijvoorbeeld uit de middelen van het tweede coronasteunpakket voor cultuur dat de overheid beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten.” Maar het is nog onduidelijk of de gemeente dat van plan is. Op 2 december vergadert de raadscommissie Kunst over de invulling van het pakket. Twee weken later neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de begroting.

Opmerkelijk is dat de gemeente dit najaar wel start met een renovatie van 1,5 miljoen euro, waarvan de oplevering voor 2022 gepland staat. „De gemeente ziet dus wel degelijk het belang van ons theater”, zegt Ligthart Schenk. „Maar als er geen middelen beschikbaar worden gesteld om het theater te exploiteren, ligt er straks in feite alleen een podium met een tribune in het bos.”