Oostenrijks dorpje ‘Fucking’ verandert naam naar ‘Fugging’

Het woord ‘Fucking’ gaat verdwijnen van de landskaart van Oostenrijk. De gemeenteraad van het dorp met de opmerkelijke naam heeft deze week besloten dat het plaatsje vanaf 1 januari 2021 Fugging zal heten, melden Oostenrijkse media donderdag. Formeel is geen reden gegeven voor het besluit, maar waarschijnlijk heeft het te maken met de betekenis die het woord heeft in het Engels.

De afgelopen jaren trokken talloze toeristen naar het dorp om selfies te nemen met de plaatsnaambordjes. Deze werden ook herhaaldelijk gestolen, tot onvrede van de gemeenteraad. Enkele jaren geleden werd al besloten om de borden vast te lassen aan de bijbehorende palen en de palen in beton te plaatsen om de kans op diefstal te verkleinen.

Naast toeristen trok Fucking ook verschillende bedrijven. Zo is het Duitse biermerk Fucking Hell vernoemd naar het dorp en speelt het boek Bad Fucking zich af in het plaatsje. Ook ging de Britse presentator Jeremy Clarkson eens op bezoek in Fucking met zijn programma The Grand Tour. Voor deze serie bracht hij ook een bezoek aan andere plaatsen met aparte namen zoals Wank (aftrekken in het Engels) en Kissing.

Fucking, vanaf 1 januari dus Fugging, ligt in het westen van Oostenrijk, zo’n 35 kilometer ten noorden van Salzburg. Het dorp heeft zo’n honderd inwoners.