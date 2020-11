OM eist celstraffen en tbs voor aanzetten minderjarige jongens tot prostitutie

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag jarenlange celstraffen en tbs met dwangverpleging geëist tegen voormalig radio-dj van de AVRO Hans A. en medeverdachte Nico L. Volgens justitie heeft het duo minderjarige jongens geronseld en hen aangezet tot prostitutie. Ze worden verdacht van mensenhandel, verkrachting, ontucht en het maken van kinderporno. A. moet volgens het OM tien jaar de cel in, L. acht jaar.

Justitie verdenkt L. (60) en A. (65) ervan jarenlang een illegaal bordeel te hebben gerund vanuit hun Utrechtse woningen. Daar zouden jonge mannen en jongens hebben gewerkt. Zeven slachtoffers hebben aangifte gedaan, maar justitie vermoedt dat er minimaal 22 jongens zijn uitgebuit door de verdachten. Vaak ging het om jongens die op de een of andere manier kwetsbaar waren, bijvoorbeeld door zwakbegaafdheid of problemen met familie.

Het duo is al eerder veroordeeld voor ontuchtzaken en het OM acht de kans op herhaling levensgroot, mede omdat A. de aantijgingen aan zijn adres „hartgrondig ontkent”, zei de officier van justitie volgens persbureau ANP. Daarom eist ze bovenop een lange celstraffen lange tbs-behandelingen met dwangverpleging.

Het OM beschrijft dat het duo volgens een duidelijke rolverdeling te werk ging: slachtoffers moesten eerst op „proefdate” met Nico L., als die goedkeuring gaf, regelde collega A. vervolgens de klanten en de zakelijke afhandeling. „Hans was de zakenman, hij runde het netwerk met strakke hand en had er een hekel aan als jongens hun dates afzegden. Nico denkt met zijn geslachtsdeel”, zei de officier. A. ontkent de beschuldigingen; volgens hem liegen de slachtoffers en is hij erin geluisd. Op 14 januari doet de rechtbank uitspraak.