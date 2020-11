Noordelijke provincies krijgen 438 miljoen euro uit Europese fondsen

De provincies Groningen, Friesland en Drenthe krijgen de komende zeven jaar 438 miljoen euro uit Europese fondsen toebedeeld. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) woensdag bekendgemaakt, melden lokale media.

Bijna driekwart van het geld komt uit een nieuw fonds voor energietransitie (JTF) en is onder meer bedoeld om banen in de duurzame-energiesector te creëren. De Noordelijke provincies lobbyen al maanden voor geld uit het fonds, vanwege het banenverlies door het beëindigen van de gaswinning in Groningen. De Groningse commissaris van de koning René Paas hoopt dat met het toegekende aandeel een „groene banenmotor” op gang kan worden gebracht, zei hij dinsdag.

Geld uit het JTF-fonds kan daarnaast in de voorgestelde Lelylijn worden gestoken, een treinverbinding die de verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad moet gaan verbeteren. Ook kan het fonds waterstofprojecten financieren. De overige 108 miljoen euro komt uit een regionaal ontwikkelingsfonds (EFRO) en is bedoeld voor innovatie in het midden- en kleinbedrijf.