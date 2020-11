Eerdmans, Nanninga en andere prominenten zeggen FVD-lidmaatschap op

De prominente FVD-leden Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek hebben hun partijlidmaatschap opgezegd. De laatste drie zien bovendien af van hun plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij stonden op plek drie, vier en vijf. Dat laten zij donderdagavond weten op Twitter.

De vier willen geen lid zijn van een partij „die extremistische opvattingen duldt”. „We zijn bijzonder teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken”. Ze wensen „alle aardige, goede en enthousiaste FVD’ers veel wijsheid bij hun eigen overwegingen”.

Top vijf teruggetreden

Ook vinden zij dat het partijbestuur de handdoek in de ring heeft gegooid in de machtsstrijd met oprichter Thierry Baudet. Het bestuur maakte donderdagmiddag bekend een Algemene Ledenvergadering te willen houden over het royement van Baudet en de verkiezing van een volledig nieuw partijbestuur.

Nanninga, die niet op de kandidatenlijst stond, zet haar werk als raadslid in Amsterdam voort. Pouw-Verweij blijft senator. Ook de FVD-fractie van Amsterdam en vier van de vijf leden uit Overijssel maakten donderdagavond bekend uit de partij te stappen.

Van de FVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is de gehele top vijf inmiddels teruggetreden. Theo Hiddema, nummer twee, maakte deze week bekend te stoppen als Kamerlid en niet op de lijst te willen. Baudet kondigde dinsdag aan geen lijsttrekker meer te zijn, waarna hij een dag later besloot dat wel weer te willen worden. Freek Jansen, nummer zeven, en Hans Smolders, nummer tien, hebben ook hun plek op de lijst opgegeven. Vooralsnog was alleen de top tien van de lijst bekendgemaakt.

Antisemitisme

De partij verkeert sinds een aantal dagen in crisis. Aanleiding daarvoor waren antisemitische en racistische opmerkingen door leden van de jongerenafdeling JFVD. Baudet wilde de tak niet gelijk saneren, maar een intern onderzoek afwachten. Het Amsterdamse raadslid Nanninga sprak zich daar fel tegen uit en kreeg steun van meerdere partijprominenten. „Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden”, schreef ze zondag op sociale media.

Maandag maakte Baudet bekend terug te treden als lijsttrekker en voorzitter van FVD, maar wel achter de schermen van invloed te blijven. Daarop kwam kritiek uit de partij en barstte een machtsstrijd los. Nanninga eiste dat Baudet op zou stappen uit de partij. Woensdag maakte Baudet bekend opnieuw lijsttrekker te willen worden. Diezelfde avond lekte een brief van Pouw-Verweij aan het partijbestuur uit, waarvan de inhoud een dag later werd bevestigd door Eerdmans en Vlaardingerbroek.

Pouw-Verweij schrijft over een partijdiner dat vorige week vrijdag plaatsvond. Ze stelt dat Baudet „complottheorieën” aanhangt en „geradicaliseerd” is. Hij zou onder meer hebben gezegd „dat corona de wereld in gebracht was door George Soros en anderen”, een terugkerend element binnen antisemitische theorieën.

Ook zou een discussie op gang zijn gekomen over het antisemitisme binnen de JFVD. Baudet zou gedurende de discussie aan Pouw-Verweij hebben gevraagd: „Waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan?”. Pouw-Verweij schrijft: „Ik gaf aan dat iedereen toch tegen antisemitisme was, en hij zei: ‘bijna iedereen die ik ken is antisemiet’.”

