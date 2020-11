Waarom er een Amerikaan in de Nederlandse Hawija-commissie zit

De commissie die de toedracht van de Nederlandse luchtaanval op Hawija (minstens zeventig burgerdoden en honderd gewonden) uit 2015 gaat onderzoeken, krijgt een Amerikaans tintje. Naast oud-minister Winnie Sorgdrager (D66) als voorzitter neemt de (van geboorte) Amerikaanse hoogleraar Terry Gill zitting in de commissie. Die begint vanaf 1 januari en zal vermoedelijk pas na de Kamerverkiezingen van maart 2021 rapporteren.

Gill is hoogleraar militair recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het derde commissielid wordt Ralph Reefman lid, oud-F-16-vlieger, oud-squadron commandant en voormalig topambtenaar op het ministerie van Defensie. Hij was eerder Defensie-attaché op de Nederlandse ambassade in Washington en had een functie op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de VS.

De driehoofdige commissie is door Sorgdrager samengesteld. De commissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen, afhankelijk van de precieze onderzoeksvragen

Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) maakte de samenstelling van de commissie deze donderdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Onder druk van diezelfde Kamer zegde Bijleveld mei van dit jaar toe onafhankelijk onderzoek te zullen laten doen naar de toedracht van de aanval en naar de lessen die er uit geleerd kunnen worden.

De instelling van de commissie duurde lang. Defensie had op voorstel van D66 aanvankelijk de Onderzoeksraad voor Veiligheid gevraagd het onderzoek te gaan doen. Die bleek niet over het wettelijk mandaat te beschikken om handelingen van militairen tijdens een oorlog te onderzoeken.

Verzwegen

De vele burgerslachtoffers waren verzwegen door toenmalig Defensie-minister Jeanine Hennis (VVD). Ook Bijleveld deed er na haar aantreden in oktober 2017 geen mededelingen over. De gevolgen van de aanval op een bommenfabriek van Islamitische Staat kwamen pas twee jaar later naar buiten na publicaties van NRC en NOS in oktober 2019. De Tweede Kamer toonde zich daarna ontevreden met de informatie die Bijleveld over de toedracht gaf en eiste onder leiding van coalitiepartner D66 onafhankelijk onderzoek.

De Amerikaanse connecties van de commissie kunnen behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de een van de belangrijkste vragen: Hoe staatsgeheime informatie los te krijgen van de VS over de aanloop naar de aanval die in de nacht van 2 op 3 juni 2015 door twee Nederlandse F-16’s werd uitgevoerd? De voorbereiding van het bombardement gebeurde namelijk onder vrijwel geheel Amerikaanse regie. Veel van het relevant materiaal (het intern onderzoek door de VS naar de toedracht; beeldmateriaal over de bommenopslag en woonomgeving voorafgaand aan de aanval), is geheim. Het bleef tijdens eerder onderzoek in 2016 van het Openbaar Ministerie naar de aanval in de Amerikaanse kluis liggen.

Hoge militairen horen

Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen, bepaalt ze haar eigen werkwijze, aldus Defensie. Zo is de vraag of Sorgdrager, Gill en Reefman hoge militairen in het openbaar willen horen, een gevoelige kwestie voor Defensie. Daarbij gaat het onder meer om de militair die eind mei 2015 het groene licht voor de aanval gaf in het Amerikaanse commandocentrum in Doha, Qatar. De Kamer nam in mei een motie aan die uitsprak dat de Red Card Holder zich in komende, vergelijkbare situaties actiever moet opstellen bij het zoeken naar informatie voor zulke belangrijke beslissingen. De red card holder, zelf ook gevechtsvlieger, houdt toezicht op de naleving van de Nederlandse rules of engagement. Momenteel doet Nederland niet mee aan bombardementen tegen IS in Irak en Syrië. De deelname werd januari 2019 beëindigd. Wel helpen tussen de honderd en honderdvijftig Nederlanders het vliegveld in Erbil, Irak, bewaken.

Ralph Reefman liet zich al eerder uit over het bombardement op Hawija. „Neem van mij aan dat iedere Nederlandse militair dit wil voorkomen”, zei hij begin dit jaar tegen BN/De Stem. „Dat een F-16 vlieger niet bombardeert, als hij informatie heeft dat burgers kunnen worden getroffen. De discussie, het onderzoek, zou niet moeten gaan over politici en posities, maar over wat eventueel is fout gegaan. Over wat we kunnen leren. Daar moet het altíjd over gaan.”

Volste vertrouwen

Hoogleraar Terry Gill zei in een eerder stadium volledig vertrouwen te hebben in de zorgvuldigheid waarmee de Nederlandse krijgsmacht bombardementen uitvoert. In oktober 2017, ruim voor het naar buiten komen van het nieuws over de burgerslachtoffers, zei hij: „Ik weet hoe het Nederlandse leger werkt. Ik heb het volste vertrouwen in hun respect voor het humanitair oorlogsrecht. Ze doen hun uiterste best om zich alsnog goed te informeren (bijvoorbeeld via drones) en wegen zeer kritisch de gevolgen van iedere aanval af.”