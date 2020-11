‘Ik vrees dat ik later zo’n geraniumpersoon word’

‘Ik heb weleens uitgerekend wat mijn leven per dag kost: eten, kleding, woonlasten, kadootjes. Alles bij elkaar optellen – en daarna delen door 365. Dan krijg je een substantieel bedrag. Je komt erachter dat zelfs thuisblijven en niks doen al duur is: alles kost geld.

„Wat ik echt voor niks doe, is naar buiten kijken: de wereld voorbij laten komen. Voor mij is dat een van de meest plezierige bezigheden waar ik een kick aan beleef. Mijn partner vraagt weleens: wat zit je toch te kijken. Ik zie de wereld buiten ons raam. Ik zie de wind in de bomen. Ik zie eksters en kouwen. Duiven.

„En ik deed het schijnbaar als kind al, want ik zie dat alles verandert: de mussen zijn weg, vlinders zijn weg, bijen zijn weg. Ik woon in de stad, en als je nu per ongeluk een vlinder ziet, dan is dat wonderbaarlijk. Dan kan ik uit het raam hangen en zwijgend vragen: waar ga jij naartoe?

„Ik zie veel op een dag. Twee kauwen bezig met een stuk brood, dat boeit mij al. Dan komt er een derde kauw bij, met honger. Een duif verderop kijkt het aan, ook geïnteresseerd in dat stuk brood. Daar ontstaat drama, dat zie je dan.

„Met name als ik ’s ochtends wakker word, en wil bekomen van de slaap, is dat een mooi moment om naar buiten te kijken. Gek genoeg is het ’t allerfijnst als er juist bijna niks op straat gebeurt. Dat er een auto in de verte aankomt, je hoort hem aankomen en ja, dan komt hij langs. Ik zou wel eens heel hoog in een flat willen wonen, waar je het weer kan bekijken: je ziet de wolken in de verte aankomen, en de zon draaien, het hele universum. En in de nacht zie je de zwarte hemel.

Rotterdammer Charl Landvreugd (1971, Paramaribo) deed een Phd aan het Royal College of Art in Londen en is als kunstenaar, onderzoeker en curator sinds oktober 2020 verbonden aan het Stedelijk Museum.

„Nu woon ik op de begane grond. Ik kan heel geduldig kijken naar iemand die in de vuilnisbak wroet, of naar studenten die langskomen. Anderen vinden het misschien stom, maar voor mij is het een groot plezier. Ik vrees ook dat ik later zo’n geranium-persoon word. Zo iemand die precies in de gaten heeft hoe laat iedereen om me heen thuiskwam en wegging.

Regen tegen de ruiten

„Wat ook prachtig is om naar te kijken is de regen. Wij hebben boven best een grote raampartij en als het stormt, dan ga ik daar weleens zitten om de regen tegen de ruiten aan te zien slaan. Zeker in dit seizoen van de herfst is dat fenomenaal mooi. Dus dat is mijn kick: naar buiten kijken. Ik weet het: het lijkt niks, maar meer kan ik er niet van maken.

Het is het vermogen passief te zijn, stil te zitten en te observeren – daar ga je je heerlijk van voelen. Hier in de buurt is een duiventil, in die groep zit één roodbruine duif en twee witte duifjes die ik graag volg. Als je nooit stilzit, zie je alleen maar een flinke groep duiven op de til – en geen personages.

„Misschien is het ook een manier om rust te vinden, als je kijkt naar de kleine dingen die buiten gebeuren. De wereld gaat niet over jou. Het zou een vorm van meditatie kunnen zijn, maar daar doe ik niet aan.

„Vroeger deed ik het graag in nachtclubs: passief en stil zijn, naar de totale groep in de zaak kijken om patronen te zien. Dan is er één heel knap persoon, een man of een vrouw. Daar zie je dan een cirkel mensen omheen bewegen, ook redelijk knappe types. En daaromheen zit dan weer een cirkel mensen. En als dat knappe hoekje verhuist naar een andere hoek van de club, draait het hele publiek mee.

„Het is allemaal natuur, de binnenruimte en de buitenruimte. Groepen mensen en groepen duiven, ze verhouden zich allemaal tot elkaar. Zo zie ik het.”