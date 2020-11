Hoe onze realiteit online versplintert



Deepfakes, conspiracies, nepnieuws: er lijkt op internet een perfecte storm op te steken van desinformatie. Nieuwe technologieën maken steeds levensechte manipulaties van beelden mogelijk, en het wordt moeilijker dan ooit om echt van nep te onderscheiden. Iedereen lijkt steeds meer in een eigen werkelijkheid te leven. Maar geven we technologie niet te makkelijk de schuld? Wordt die ‘infocalypse’ niet vooral door onszelf veroorzaakt? Wij gingen met cultuursocioloog Siri Beerends naar selfie-walhalla Youseum in Amsterdam om op zoek te gaan naar een antwoord op de grote vraag: hoe komen we weer tot een gedeelde realiteit?