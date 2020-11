Europese landen trappen wintersportseizoen af met slag om elkaars toeristen

Reikt internationale coronasolidariteit tot de skipiste? De afgelopen dagen ontspon zich in Europa een heikele discussie over het naderende skiseizoen. Een herhaling van de gebrekkige Europese coördinatie van begin dit jaar dreigt, net als een déjà vu van het gehengel naar elkaars toeristen.

Evenals de jaarlijkse zomervakantie zijn skireisjes rond de kerstdagen in grote delen van Europa een haast heilig ritueel. Maar nu een tweede golf van het coronavirus nog maar net gepiekt heeft, komt het seizoen bijzonder ongelegen. In Italië, waar de besmettingscijfers nog altijd hoog zijn, blijven de pistes voorlopig dicht, maakte de Italiaanse premier Guiseppe Conte deze week bekend. „We kunnen ons dit niet veroorloven”, zei hij. De Italiaanse premier sprak ook de hoop uit met collega-regeringsleiders afspraken te kunnen maken over Europese afstemming van de beperkingen. Bij Italiaans solisme, zo legde Conte uit „kunnen Italiaanse toeristen gewoon de grens over om besmettingen mee terug te nemen.”

Brussel voelt er bijzonder weinig voor zich in een skistrijd te mengen

Ook de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel gaven de afgelopen dagen aan open te staan voor Europese afspraken over skibeperkingen. Woensdag spraken de Duitse deelstaten af dat de Bondsregering zich ervoor gaat inspannen in heel Europa de pistes tot zeker 10 januari gesloten te houden. Maar, erkende Merkel tijdens een persconferentie: ,,Ik zal eerlijk zijn: deze gesprekken worden waarschijnlijk niet makkelijk.”

Nationaal skibeleid

Oostenrijk liet immers al weten niks te voelen voor bemoeienis met het nationale skibeleid. Bondskanselier Sebastian Kurz noemde een Europese verordening „overdreven”. Een eventuele heropening van skigebieden zal volgens Kurz onderdeel zijn van een algemene beoordeling van de huidige lockdown in zijn land, die 6 december afloopt. „Als iemand in zijn eentje gaat wandelen, is dat net zo gevaarlijk als wanneer iemand in zijn eentje een skitocht maakt”, zei Kurz.

Het leidt tot groeiende ergernis in Italië en Duitsland. Temeer omdat het juist Oostenrijk was dat dit voorjaar het verwijt kreeg laks op te treden tegen corona-uitbraken in wintersportgebieden, waardoor het skipdorp Ischgl kon uitgroeien tot een besmettingshaard voor heel Europa. In Duitsland wordt ‘Ischgl’ al maanden aangehaald als schrikbeeld. De Beierse premier Markus Söder riep Oostenrijk deze week op tot een „daad van Europese solidariteit”, maar hintte ook op het opnieuw sluiten van de grens. De Duitse tabloid Bild sprak al van een ‘Ski Schlacht’ tussen Söder en Kurz.

Grote economische belangen staan op het spel. In Italië wordt jaarlijks zo’n 11 miljard euro verdiend aan wintersport, waarvan één derde in de kerstvakantie. Inkomsten uit toerisme maken circa 10 procent van de Oostenrijkse economie uit, waarvan het belangrijkste deel verdiend wordt in de winter. De Oostenrijkse minister Gernot Bluemel (Financiën) berekende deze week hardop de kosten van sluiting tot half januari op 2 miljard euro. „Als de EU ons daartoe dwingt, dan moeten ze ons dat ook maar betalen”, aldus Bluemel.

Skicompetenties

Van dwingen is geen sprake: Brussel voelt er zelfs bijzonder weinig voor zich in een skistrijd te mengen. Desgevraagd liet Eurocommissaris voor gezondheid Stella Kyriakidis weten dat er geen one-size-fits-all-aanpak is voor heel Europa, omdat de besmettingscijfers uiteenlopen.

Ook Martin Selmayr, tot voor kort de machtigste EU-ambtenaar in Brussel maar tegenwoordig vertegenwoordiger van de Commissie in Oostenrijk, mengde zich woensdag in de discussie. „Natuurlijk heeft de EU geen skicompetenties”, aldus Selmayr, die benadrukte dat Oostenrijk zelf beslist over de opening van haar gebieden.

Oostenrijk kijkt met argusogen naar belangrijkste wintersportrivaal Zwitserland, waar een deel van de pistes al gewoon open is. Deze week liet het land (geen EU-lidstaat) weten met andere Alpenlanden in gesprek te willen over een veilig skiseizoen. Maar van een sluiting is geen sprake. Sterker, Zwitserland, koppen de kranten er donderdag, kan zomaar de ‘grootste profiteur van een Europese ski-lockdown' worden.

