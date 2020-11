Ik wantrouw de omroepbazen die cultuur ineens zo hartstochtelijk omarmen

Een nieuw boekenprogramma op televisie. Een beter moment dan tijdens de corona-pandemie is niet denkbaar. Er verschijnen geweldige romans en non-fictieboeken, er wordt meer gelezen dan doorgaans en menig schrijver wil graag uitvoerig over zijn of haar boek komen vertellen. Het was het eerste wat ik dacht toen de NPO vorige week bekendmaakte vanaf december een half jaar lang cultuur op radio, televisie en internet te gaan uitzenden en aanprijzen.

In een avondje tijd waren de omroepbestuurders met een plannetje gekomen om de noodlijdende culturele sector te ‘helpen’, waarna minister Van Engelshoven werd gebeld. Die was zo enthousiast dat ze meteen tien miljoen euro aan Hilversum overmaakte. De NPO legde er zelf nog eens 4 miljoen bij.

NPO-bestuurder Frans Klein bleek ineens maling te hebben aan de slechte kijkcijfers, die zolang ik me kan herinneren met cultuur op televisie gepaard gaan. Op een persconferentie bekende hij zelfs dat kunst en cultuur een venster boden ‘op wie we zijn’. Zo had hij als jongen Mahlers Derde Symfonie gehoord, waarin vooral het lied ‘O Mensch! Gib acht’ (vrij naar Nietzsche) indruk op hem maakte. Dat ‘Gib acht’ (mooie naam voor een boekenprogramma) zou volgens hem de huidige tijd kenschetsen. Verder zei Klein dat zonder cultuur de wereld verdort.

Ik deel zulke opvattingen geheel. Wel vraag ik me af hoe die cultuuruitzendingen eruit gaan zien. Alles staat of valt tenslotte bij de vorm waarin ze gegoten worden. Om een livestream van een opera, concert of toneelstuk staat toch echt niemand te springen, zo merk ik in mijn naaste omgeving.

Ook wantrouw ik het enthousiasme van de omroepbazen, die de cultuur ineens zo hartstochtelijk omarmen. Zo kan ik me niet voorstellen dat ze echt medelijden hebben met al die noodlijdende culturele instellingen, orkesten, schrijvers, et cetera. Waarom hebben ze anders het ene na het andere serieuze cultuurprogramma om zeep geholpen. Werd vorig jaar rond deze tijd VPRO Boeken opgeheven, nu is Mondo aan de beurt, dat juist een beetje in vorm begint te raken. Wanneer beseft Hilversum toch eens dat een cultuurprogramma een ander (en veel kleiner) publiek trekt dan Heel Holland bakt of Boer zoekt vrouw.

Nu dat geld er ineens is, pleit ik daarom voor een vaste cultuurzender met veel aandacht voor boeken en schrijvers, zoals de Duitse publieke omroep dat doet in programma’s als TTT of Druckfrisch. Schrijvers uit de hele wereld hebben het er behalve over hun nieuwe boek ook over de actualiteit. Vaak zeggen ze daar verstandiger dingen over dan menig politicus. Een weinig kostende en goede uitvalsbasis heeft de NPO met de informatieve programma’s Mondo en Volle Zalen al in huis. Interessante gasten, goede interviewers, wat mooi archiefmateriaal. Meer heb je niet nodig. En als de corona-pandemie eenmaal bedwongen is, moet die cultuurzender gewoon blijven bestaan. Al was het maar omdat de wereld ook daarna in een crisis zal blijven verkeren.

Onlangs zag ik de verfilming van Philip Roth’s The plot against America. Die serie was niet zo goed als de roman, maar er werd geweldig in geacteerd. Wel begreep ik ineens nog beter dan tijdens Trumps aantreden als president in 2016 hoe snel mensen zich door een valse profeet kunnen laten ophitsen en verblinden. Schrijvers als Philip Roth laten je zoiets als geen ander doorgronden. ‘Mensch! Gib Acht’.

