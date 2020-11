Drie Franse agenten geschorst vanwege mishandeling van zwarte man

In Parijs zijn donderdag drie politieagenten geschorst omdat zij een zwarte man zouden hebben mishandeld. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin donderdag bekendgemaakt, melden Franse media. Ook zijn de autoriteiten een onderzoek begonnen naar de mishandeling. De zaak leidde tot kritiek op de politie, die racistisch gehandeld zou hebben.

De zaak draait om de mishandeling van een zwarte Franse muziekproducer in het zeventiende arrondissement van Parijs afgelopen zaterdag. De mishandeling werd vastgelegd op beveiligingsbeelden en donderdag gezet door de Franse website Loopsider. Daarop is te zien dat de man, die door Loopsider Michel wordt genoemd, door drie mensen in politie-uniform in elkaar geslagen wordt in een kleine ruimte, vermoedelijk de ingang van zijn eigen muziekstudio. De videobeelden tonen geen duidelijke aanleiding voor de mishandeling.

Mondkapje

Het slachtoffer diende een aanklacht in op het hoofdkantoor van de politie in Parijs. „Ik kreeg verschillende keren te horen dat ik een vuile neger was en werd geslagen”, verklaarde hij voor de pers over de mishandeling. „Mensen die me moeten beschermen, vallen me aan. Dat heb ik niet verdiend.” Volgens persbureau AFP zou de politie de man staande hebben gehouden omdat hij in de buitenlucht geen mondkapje droeg, zoals wel verplicht onder de coronamaatregelen. „Toen we hem probeerden aan te houden, sleepte hij ons met geweld het gebouw in”, verklaarden de betrokken agenten aan AFP.

De burgemeester van Parijs Anne Hidalgo stelde „diep geschokt” te zijn door de „ondraaglijke daad”. „Over de rechtsstaat valt niet te onderhandelen. Al mijn steun aan Michel”, aldus Hidalgo. Ook haar eerste plaatsvervanger Emmanuel Grégoire sprak van „ondraaglijke” beelden. De minister van Binnenlandse Zaken zelf schrijft te hopen dat het onderzoek naar de mishandeling „snel kan worden uitgevoerd”.