Dodenlijst duidt op een keihard conflict in de cokemaffia

De Rotterdamse politie heeft deze zomer informatie gekregen over een ‘dodenlijst’ in het criminele milieu waarop achttien namen staan. Onder hen is een officier van justitie, die in het verleden betrokken was bij een onderzoek naar de opsteller van de lijst. Een van de personen op die lijst is in mei vermoord.

De dodenlijst heeft te maken met een nieuw, keihard conflict in de Nederlandse cocaïnemaffia dat rond de jaarwisseling is ontstaan na de diefstal van circa 100 miljoen euro drugsgeld. Dat was in Dubai gestald door de Rotterdammer Roger P., beter bekend als Piet Costa.

De politie heeft de informatie over de dodenlijst gekregen van een getuige in het onderzoek naar de liquidatie van de 25-jarige Rotterdammer Ebrahim op 10 mei. Hij stond net als de getuige zelf op de dodenlijst, zo hebben bronnen die de zaak goed kennen bevestigd.

Ebrahim, op verzoek van zijn advocaat gebruikt NRC alleen zijn voornaam, zou hebben geweten dat er op hem werd gejaagd. Dat blijkt volgens opsporingsbronnen uit berichten die zijn verstuurd via het netwerk van cryptotelefoonaanbieder EncroChat dat dit voorjaar is gehackt door de politie. In september schreef De Telegraaf al dat Ebrahim is gewaarschuwd door mensen in zijn omgeving.

In de onderwereld wordt Ebrahim gezien als vertrouweling van Roger P. (46). Ebrahim zou geld voor P. hebben beheerd dat op verschillende locaties was opgeslagen. Het gaat om circa 50 miljoen euro die na de moord door handlangers van Roger P. werden veiliggesteld.

Roger P. wordt door het Openbaar Ministerie gezien als opdrachtgever van de bouw van een martelcontainer die in de zomer is gevonden in het Brabantse dorpje Wouwse Plantage. Volgende week vrijdag bespreekt de rechtbank de voortgang van dit onderzoek, waarin inmiddels tien mensen zijn aangehouden. Een woordvoerder van het OM wil vooruitlopend op die zitting niet op de zaak ingaan.

Roger P. zelf is in juni aangehouden. Naast de verdenking in de martelcontainerzaak wordt hij beschuldigd van betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel. In het dossier ‘Sartell’ over de drugshandel van Roger P. zitten stukken waaruit blijkt dat hij vanaf 2009 met grote regelmaat naar Colombia, Costa Rica en Panama reisde.

P. wordt gezien als een van de grootste cocaïnesmokkelaars van Nederland. Hij heeft vele tientallen miljoenen verdiend met de smokkel vanuit Costa Rica waar hij jarenlang verbleef. Daar dankt hij ook zijn bijnaam aan: Piet Costa.

Martelcontainer voor geldbeheerder

Binnen de groepering van Roger P. is een conflict over geld uitgebroken. De dodenlijst is daar een uitvloeisel van, zo wil het verhaal in de onderwereld dat wordt bevestigd door bronnen die de zaak goed kennen. De Iraniër Ali, die een deel van het geld van Roger P. beheerde vanuit Dubai, zou naar schatting 100 miljoen euro hebben gestolen.

Vanwege de diefstal is Ali begin dit jaar ontvoerd. Daarna heeft Roger P. een deel van dit geld teruggekregen. Verhalen hierover in het criminele milieu worden volgens bronnen bevestigd door politieonderzoek.

Ali zou met een aantal handlangers daarna de dodenlijst met achttien namen hebben opgesteld. Daarop staan onder anderen de namen van Roger P. en zijn handlangers. Wie dat precies zijn is niet bekend.

In reactie daarop heeft P. dit voorjaar contact gezocht met Robin van O., volgens justitie de leider van een criminele groepering die de martelcontainers heeft ingericht. In die contacten wordt gesproken over „martelen” en „onze eigen Ebi”, een referentie naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Volgens bevestigde verhalen in de onderwereld was de martelcontainer onder meer bedoeld voor Ali. Die conclusie heeft de politie volgens bronnen die het onderzoek goed kennen getrokken op basis van EncroChat-berichten. Ali wordt in het dossier omschreven als een beheerder van crimineel geld.

Mede dankzij de hack van EncroChat heeft de politie een groot deel van de mannen die werkten met Roger P. aan kunnen houden. Daarmee is het conflict niet ten einde. Ali zit volgens opsporingsbronnen vermoedelijk in Dubai nadat hij door de politie is gewaarschuwd. Ook andere rivalen van Roger P. lopen nog vrij rond. Er wordt nog altijd gevreesd voor verdere escalatie. Zo is eind oktober in Breda een man beschoten en een dag later is er bij een familielid van de man een handgranaat voor de deur gelegd. Bronnen die het onderzoek naar deze bedreiging kennen, bevestigen verhalen in het criminele milieu dat de bedreigde man een handlanger is van Roger P. Daarom wordt een mogelijke link met dit conflict onderzocht.