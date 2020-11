Dertien mensen over dat éne gouden crisiscadeau voor zichzelf

We kopen méér door de coronacrisis. Winkels met spullen voor huis, hobby en elektronica verkopen de laatste maanden volgens het CBS tot wel 18 procent meer dan voor de pandemie. Op deze Black Friday zal daar nog flink wat bij komen. En Marie Kondo dan? Wilden we niet massaal ontspullen om gelukkiger en duurzamer te worden? Het een sluit het ander niet uit. Je hoeft niet méér te kopen, je kunt ook béter kopen: dat ene (soms net te dure) ding dat wél joy sparkt. Vandaar de vraag: wat is jouw beste corona-aankoop?

‘Je rolt ’m zo op tot een pakketje’

Petra de Hamer (47)uit Rotterdam, uitgever, kocht een donsjasje (79,90 euro)

„Sinds corona loop ik elke dag één tot twee uur in mijn eigen buurt. In de weekenden ga ik met mijn man of een vriendin de bossen in voor een echt lange natuurwandeling. Ik werk veel thuis en werd gek van dat zitten. Als ik nu naar de bakker ga, maak ik een lange omweg. Moet ik postzegels hebben, dan wandel ik naar het postkantoor in een andere wijk. Het donsjasje is ideaal, ik trek het aan onder een andere jas. Ben ik eenmaal warmgelopen dan rol ik ’m op tot een supercompact en lichtgewicht pakketje en stop ’m in mijn rugzak.” (RvD)

‘Tegen wind en regen’

Joost Lijbaart (53) uit Amsterdam, jazzdrummer, kocht een noise-cancelling koptelefoon (342 euro).

„Met het Yuri Honing Acoustic Quartet zou ik in april en mei op tour gaan naar Australië en Indonesië. In juni stonden optredens gepland in Amerika en Canada, met het trio Under the Surface. Ik kocht de koptelefoon voor de lange vliegreizen, om zonder herrie te kunnen slapen en naar muziek te kunnen luisteren. Toen werden in maart alle internationale optredens gecanceld. Superfrustrerend. Wie was ik eigenlijk nog, zonder die optredens? Ik ben maar heel veel gaan lopen, de Waterlandse polder in, waar ik woon met mijn gezin. De koptelefoon bleek ook daar ideaal. Ik kon er heerlijk muziek op luisteren en had geen last van de wind en de regen die door de weilanden joegen. Hij was zelfs zo goed dat ik er mijn nieuwe soloplaat, Free, op kon mixen, via Zoom en Audiomovers. Bleek die ook daar heel goed van pas te komen.” (RvD)

‘De korst wordt superknapperig’

Tim Gouw (32) uit Sant Cugat (Spanje), huisvader, kocht een broodoven (199 euro).

„Een broodbakmachine vond ik normaal iets voor, nou ja, zeg maar wat oudere mensen. Het is zo’n ding dat je koopt maar vervolgens nooit gebruikt. Maar we wonen in Spanje en moesten een tijdlang écht binnenblijven. Dus leek het me toch handig om te hebben. Ik ben echt op zoek gegaan naar een goede. Dan beland je online in een rabbit hole van reviews, reacties, consumentenbondtesten, en na lang zoeken kwam ik bij deze uit. Ik heb hem nu een maand en gebruik hem bijna elke dag. Je kunt er allerlei soorten brood mee bakken: wit, volkoren, met rozijnen, met zaadjes. De korst wordt supergoed knapperig. Het is nog niet zo makkelijk: stiekem gaat het nog best vaak fout. Je leert dat brood toch wel een gevoelig product is, dus je hebt er meteen een hobby bij. Misschien beantwoordt het vooral aan een latente behoefte eindelijk weer eens iets zélf te doen.” (WvN)

‘Ik kom zo echt in een flow’

Iris Huis in ’t Veld (29) uit Utrecht, innovatieadviseur, kocht een digitale piano (700 euro).

„Ik heb vroeger thuis en in mijn studententijd een piano gehad, maar nu al jaren niet meer. Ik heb lang getwijfeld, omdat het best wel een investering is. Corona gaf het laatste zetje. Ik zit veel thuis, en had behoefte aan een creatieve hobby. Het brengt me veel ontspanning, ik kom er echt mee in een flow en vergeet even alles om me heen. De aanschaf heeft ook een verdrietige aanleiding. Mijn vader is helaas een paar maanden geleden overleden, dus we hebben ons plan om samen naar een grote muziekwinkel te gaan niet waar kunnen maken. Alles bij elkaar vond ik het nu hét moment om daar een piano te kopen. Het is dus ook een manier om mijn vader te eren.” (WvN)

‘Voor fijnere Zoom-borreltjes’

Joep Schrijvers (63) uit Amsterdam, leiderschapshistoricus, kocht een 4K-webcam ( 239 euro).

„De coronacrisis was voor mij het perfecte excuus om iets net te goeds en net te duurs te kopen. Ik ben bestl een technofreak. dus ik heb maandenlang reviews en YouTube-filmpjes bekeken over wat de beste 4K-webcam was. Ik mag wel zeggen dat ik er met deze webcam zeer patent uitzie voor mijn 63 jaar, ik heb bijvoorbeeld geen zwarte schaduw meer onder mijn kin. Ik heb een broer in de Auvergne met wie ik nu fijnere Zoom-borreltjes heb, en ik gebruik de camera soms ook voor mijn werk. Ik vind hem echt geweldig, ik kan hem heerlijk tweaken zodat mijn ogen er extra goed uitkomen, hij voegt echt iets toe.” (WvN)

‘Honderden draadjes door minuscule oogjes’

Elsje Jorritsma (51) uit Rotterdam, NRC-journalist, kocht een staand weefgetouw (250 euro).

Foto Melissa Fenijn

„Ik werd gevraagd om mee te doen aan een eendaagse weefcursus, er ontbrak nog een deelnemer. Ik hou van wol, en van breien, en in coronatijd is elk uitje een uitje. Dus ik zei ja. Toen bleek weven een soort toveren. Je hebt de kleuren van de wol, en de textuur ervan, pluizig, sponzig, hard of juist zacht, en daar speel je mee – waarna er een stof ontstaat die jij hebt bedacht, die je tevoorschijn hebt getoverd. Diezelfde dag nog heb ik een tafelweefgetouw gekocht. Daarna ging ik filmpjes kijken en podcasts beluisteren, want ik moest alles nog leren. Echte wevers weven met staande weefgetouwen, leer je dan. En die bleken veel tweedehands te koop, waarschijnlijk van vrouwen die in de jaren zeventig waren gaan weven, maar die nu kleiner gingen wonen en dan staat dat enorme ding nog op zolder. Mijn weefgetouw is bijna anderhalve meter breed, diep en hoog, ik heb hem in de slaapkamer gezet. Weven is heel geschikt voor deze coronatijd, weet ik nu: het brengt structuur aan in je week. Je bent er avond na avond mee bezig, alleen al het opzetten: honderden draadjes die je door minuscule oogjes moet leiden. Het is tijd die heel anders aanvoelt dan het zoveelste wandelingetje. En je vult je avonden met het maken van iets, in plaats van naar de zoveelste serie kijken. Ik word er opgewekt van.” (GP)

‘Ik miste een ijskoud biertje’

Quinten Lange (49) uit Amsterdam, zelfstandig boekenmaker, kocht een biertap voor thuis (577 euro).

„Het café miste ik niet per se, maar toen een vriend bij hem thuis een ijskoud biertje voor me tapte, wist ik: dít mis ik dus wel.

Meteen zo’n ding aangeschaft, en het is een topaankoop. Ineens heb je een barretje thuis, ik heb er elke dag plezier van.” (RK)

‘Het werd een familieding’

Arie Langerak (55) uit Langedijk, pr-adviseur, kocht een SUP-board (889 euro inclusief zeil).

„In mei kocht ik een SUP-board, met een zeil erbij. We wonen in een dorp, één straat oversteken en we zijn op het water. Na een dag vol Zoom-vergaderingen was ik klaar met binnen achter de computer zitten en bellen. Een uurtje suppen gaf ontspanning, dat heb ik niet als ik een uur ga fietsen. Op het water denk ik nergens aan. Het is een familieding geworden. De kinderen waren tijdens de lockdown voor de lunch al klaar met hun huiswerk en lagen dan de hele middag op het board in het water. Mijn vrouw is een surfer, zij gebruikt hem met het zeil. Het board was uren per dag in gebruik (nu is het te koud). Soms ging ik ook voor mijn werk, even suppen, zwemmen en weer terug. Onderweg kwam ik de halve buurt tegen. Het socializen gebeurde op het water.” (CV)

‘Ik leer haar allerlei kunstjes’

Marlies Schijven (50) uit Amsterdam, chirurg en hoogleraar in het AMC, kocht een hond („de prijs heb ik mentaal geblokt”).

„Sinds de coronacrisis werk ik ook als Chief Medical Information Officer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daar leerde ik een collega kennen die op WhatsApp haar hond als profielfoto had. Zo raakten we aan de praat over haar Australische terriër. De fokker zou binnenkort een nieuw nestje krijgen, vertelde ze. Mijn man is architect en werkt nu vanuit huis, en als ik niet hoef te opereren of geen poli heb, werk ik vaak ook thuis. Dus ik dacht: als we een puppy willen, is dit hét moment. Onze vorige hond was oud en net voor corona overleden, het huis voelde toch anders. En nu hebben we tijd om een pup op te voeden. De fokker wilde online kennismaken, het was een soort sollicitatiegesprek om de hond te mogen kopen. Toen ze net was geboren, zijn we op bezoek geweest, de keer erna mochten we haar meenemen. Sparkie is vrolijk, geestig en aanhankelijk, ik ben echt verkikkerd op dat beestje. Als ik thuiskom, draait ze zowat door van blijdschap. Ik leer haar allerlei kunstjes, we spelen echt samen.” (CV)

‘Om snel even naar IKEA te kunnen’

Kornelis van der Krieke (29) uit Amsterdam, medewerker communicatie bij ITA, kocht een pakket rijlessen (1.925 euro).

„Ik raakte eerder dit jaar werkloos. Het ging niet zo goed bij het pr-bureau waar ik werkte, met hun specialisatie in toerisme kun je je wel voorstellen dat dat niet de beste branche was om in deze tijd te werken. Ik had begin dit jaar aangegeven dat ik op zoek zou gaan naar iets anders. Zonder haast, maar dan wisten ze het alvast. Toen was ik natuurlijk de eerste naar wie ze toe kwamen toen het niet goed ging met het bedrijf. We gingen met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar. Dat vond ik wel prima, want ik had tijd om rustig over mijn vervolgstappen na te denken én ik kon eindelijk rijlessen nemen. Ik heb daar zo lang mee gewacht omdat ik als provinciaal naar Amsterdam verhuisde op mijn achttiende en toen alles op de fiets deed. Ik begon het rijbewijs steeds vaker te missen, tijdens roadtrips met vrienden, of als ik snel even naar IKEA wilde zonder met spullen in trein of tram terug te moeten. Ik ben nu op de helft van de lessen en heb net mijn theorie behaald.” (FH)

‘Ik vond ruim honderd soorten insecten in mijn tuin’

Marko Draisma (55) uit Alkmaar, docent en cursusschrijver bij een IT-opleider, kocht eind mei een camera met macrolens(3.080 euro).

„Op het moment dat ik de camera kocht, was het steeds duidelijker geworden dat een zomervakantie er niet in zou zitten. Ik voorzag dat ik niet of weinig de deur uit zou kunnen. In mijn jeugd had ik al veel gefotografeerd, analoog, foto’s die ik zelf ontwikkelde. Later werd ik lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en ontwikkelde ik een fascinatie voor al het moois dat zich aan het blote oog onttrekt, zoals insecten en mossen. Nu zag ik een mooie gelegenheid de interesses te combineren. Met een goede camera en macrolens kun je tegenwoordig zelf mooie foto’s maken van bloemen en insecten. In de maanden sinds ik hem kocht, heb ik ruim honderd soorten insecten in mijn tuin gevonden. De foto’s die ik maak, upload ik naar een website die met kunstmatige intelligentie met grote zekerheid kan zeggen welk soort het betreft. Het gemak hiervan helpt enorm mijn fascinatie te voeden.” (FH)

‘Die kilometerteller vertrouw ik voor geen cent’

Karolien van Wijk (40) uit Leiden, redacteur bij het CBS, kocht een stoelfietsje (40 euro).

„Het is een simpel ding dat ik online kocht tijdens de eerste lockdown. We mochten toen tot 6 april niet naar kantoor en ik was bang beweging te gaan missen. Normaal fiets ik naar mijn werk, nu zat ik stil. Later vroeg ik me af of ik niet overdreef, want het zou immers maar om een paar weken gaan… kun je nagaan. Het fietsje staat nog steeds onder mijn bureau en ik fiets elke dag tijdens het werken. Ik heb geen sta-bureau en dit past prima, ik ben niet zo groot. Vergaderen is echt leuker als je erbij mag fietsen. Het heeft een kilometerteller, maar die vertrouw ik overigens voor geen cent. Dan heb ik een vergadering van een uur en ben ik drie kilometer verder. Ik heb de laatste tijd de calorieënteller aanstaan, ik trap er zo’n 500 per dag weg. Maar ook dit betwijfel ik, want hij staat op de lichtste stand, om een rood hoofd bij vergaderingen te voorkomen.” (FH)

‘Voor de extra selfcare’

Stephanie Afrifa (32) uit Rotterdam, journalist voor Vogue en Glamour, kocht een shiatsu-massagekussen (40 euro).

„Toen ik hem kocht waren de massagesalons volgens mij al wel open, maar het voelde niet veilig genoeg om me daar te laten masseren. Het was wel hoog nodig, want dat thuiswerken – op een gegeven moment ook vaker vanuit bed – sloeg op mijn rugspieren. Ik had bedacht dat ik het mezelf thuis zo comfortabel mogelijk moest maken, zo kocht ik bijvoorbeeld ook een robotstofzuiger. Het is allemaal al zwaar genoeg dit jaar en extra selfcare en ontspanning staan bovenaan mijn lijst. Ik ben er zeker blij mee. Ik heb chronische knopen die er zelfs met een high-intensitymassage niet uit gaan, maar dit brengt verlichting. Ik ga niet vaak meer volle dagen van huis, maar als dat wel zo is, kan ik niet wachten om thuis te komen en op het massagekussen te gaan liggen. Het is echt verslavend.” (FH)

Met bijdragen van Rianne van Dijck, Frank Huiskamp, Rinskje Koelewijn, Wouter van Noort, Gretha Pama, Carlijn Vis