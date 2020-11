Defensievisie is mooi, maar nu nog daden én geld

De melodie neuriënd van een liedje waar mijn vader vroeger graag naar luisterde, drong plotseling de betekenis van de tekst tot me door. Met een goede dosis ironie beschrijft Doe Maar in De bom hoe zinloos het eigenlijk is om een carrière na te streven, om je te haasten naar een vergadering, of om een levensverzekering af te sluiten, als de atoombom elk moment kan vallen.

Chiara Kessler is consultant bij Control Risks in Londen.

Het lied werd geschreven in 1982, op het hoogtepunt van de wapenwedloop tussen de Verenigde Staten (VS) en de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog. Het was een reactie op het voorstel van Amerikaanse president Ronald Reagan om kernwapens in Nederland te plaatsen. De angst voor het vallen van de bom werd grotendeels weggenomen in 1987, toen de VS en de Sovjet-Unie het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag ondertekenden. Het gaat hierbij om raketten die een rechtstreekse bedreiging vormen voor Europa.

Zo’n dertig jaar later, in augustus 2019, trok Amerika zich terug uit het INF-verdrag. Alhoewel dit uiterst zorgwekkend is, staat de dreiging van de atoombom inmiddels niet langer op de voorgrond.

Nieuwe hybride dreigingen

China heeft grotendeels de plaats van Rusland ingenomen als existentiële vijand van de VS. Trans-Atlantische solidariteit is niet langer vanzelfsprekend, er zijn nieuwe hybride en digitale dreigingen. Er is een heropleving van populisme en machtsrivaliteit. Covid-19 heeft bovendien de zwaktes van multilateralisme blootgelegd, zowel op Europees als internationaal niveau. Kortom, de wereld is veranderd. Hoe moet Nederland zich aan deze nieuwe werkelijkheid aanpassen?

Op 15 oktober 2020 presenteerde minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) Defensievisie 2035- Vechten voor een veilige toekomst. De visie erkent de geopolitieke verschuivingen en toenemende dreigingen die de Nederlandse veiligheidsbelangen onder druk zetten.

Twee van de tien ‘inrichtingsprincipes’ die het profiel van Defensie gaan vormgeven onderstrepen het belang van intensievere samenwerking met de NAVO en binnen Europa. Terecht, want het veiligheidsbeleid van Nederland kan onmogelijk los worden gezien van de Europese en trans-Atlantische context.

Europa moet „sterker, zelfredzamer” worden. Volgens de visie zou dit ook bijdragen aan een sterkere NAVO. De vraag is natuurlijk: hoe?

Anders dan in de jaren tachtig biedt de Europese Unie nu een sterk kader voor defensiesamenwerking. De Europese Unie is deels federaal, deels intergouvernementeel; een sfinx geboren uit de naoorlogse liberale internationale orde. Europese staten waren bereid hun soevereiniteit gedeeltelijk over te dragen aan een supranationaal orgaan, en dit heeft de stabiliteit, vrede en welvaart in Europa bevorderd.

In feite worden beslissingen over veiligheids- en defensiebeleid nog altijd exclusief op nationaal niveau gemaakt

Nauwe Europese samenwerking op gebied van externe veiligheid en defensie bleef uit, maar dankzij de Amerikaanse ‘beschermingsparaplu’ kon de EU uitgroeien tot een sterk economisch blok met zogeheten ‘soft power’. Het trans-Atlantisch militair samenwerkingsverband in de vorm van de NAVO staat echter al een aantal jaar flink onder druk, waardoor op Europees niveau steeds vaker wordt gesproken over het belang van 'strategische autonomie'.

Dit heeft geleid tot nieuwe initiatieven in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) van de EU. In 2017 werd besloten een Permanent Gestructureerde Samenwerking (PESCO) in te stellen. Ook werd een Europees Defensiefonds opgericht om Europese samenwerking in de defensie-industrie te stimuleren.

Onwil van lidstaten

Toch blijft er een grote kloof bestaan tussen ambitie en realiteit. In feite worden beslissingen over veiligheids- en defensiebeleid nog altijd exclusief op nationaal niveau gemaakt. Elke vorm van militaire of civiele operatie is afhankelijk van de bereidheid van lidstaten om troepen in te zetten; de EU kan daarbij slechts een coördinerende rol spelen. Ongeveer 80 procent van de aanbestedingen op gebied van defensie vinden op nationale basis plaats, wat leidt tot kostbare duplicatie van militaire capaciteiten. Het gebrek aan daadwerkelijke integratie op Europees niveau reflecteert niet alleen de onwil van lidstaten, inclusief Nederland, om soevereiniteit over te dragen. Het reflecteert ook onwil om op nationaal niveau metterdaad verantwoordelijkheid te nemen.

De boodschap van de Defensievisie is duidelijk: „Defensie is nog niet adequaat toegerust om ons Koninkrijk te beschermen tegen toekomstige (en sommige huidige) dreigingen.” Daarom heeft het ministerie jaarlijks zo’n 13 tot 17 miljard euro extra nodig – dat wil zeggen, meer dan een verdubbeling van de huidige begroting. De jaarlijkse bijdrage van Nederland aan de NAVO ligt met 1,48 procent van het bbp ver onder de 2 procent-norm en onder het Europese gemiddelde. Alleen al om de 2 procent NAVO-norm te halen, moet het budget met 6,5 tot 8 miljard euro omhoog.

Na de bezuinigingen van kabinet Rutte-I, heeft Defensie de afgelopen jaren haar budget weer enigszins zien stijgen. Het is echter aannemelijk dat de economische impact van Covid-19 ook negatieve invloed zal hebben op investeringen in de krijgsmacht.

Er worden geen liedjes geschreven over het risico van cyberaanvallen die onze democratie ondermijnen, of over een assertief China .

Om de EU een meer geopolitieke rol te kunnen laten spelen, moet Nederland laten zien dat het een serieuze invulling wil geven aan het Europees defensiebeleid door in de eigen krijgsmacht te investeren.

Nederland heeft simpelweg niet het materieel of het personeel om te kunnen bijdragen aan de NAVO. Of om Europese integratie op gebied van defensie geloofwaardig na te streven. Een Europees kader voor meer samenwerking is er al; nu nog de inhoud – en die zal toch echt van de lidstaten zelf moeten komen.