De tweede #metoo-golf gaat in Denemarken niet meer liggen

Voor beginnend journalist Sanni Jensen waren het in 2015 gefluisterde complimentjes en een smsje van haar twintig jaar oudere leidinggevende bij de krant waar ze stage liep. Om 02.30 uur ’s nachts stuurde hij haar: „Wat ben je vreselijk, verrassend fijn gezelschap. Liefs.”

Voor communicatieadviseur Camilla Søe was het in 2015 een opmerking van een prominente politicus in de gangen van het parlementsgebouw in Kopenhagen. „Voel je vrij om je shirt open te knopen terwijl je koffie zet. Je hoeft niet zo gesloten te zijn.”

Voor Malene Porup, stagiair bij een fotografietijdschrift, was het in 2017 een nachtelijk voorstel van een gevestigde fotograaf. Als zij haar kleding zou uittrekken, zou hij haar leren fotograferen.

De Deense vrouwen – allen begin twintig toen de beschreven situaties plaatsvonden – voelden meteen dat iets niet klopte. Toch hielden ze jarenlang hun mond, of praatten ze alleen met vrienden over wat er gebeurd was. Nu delen ze hun verhaal wel. Net als honderden andere vrouwen in Denemarken, het land dat in de ban is van een tweede #metoo-golf.

Orale seks of anders...

Het begon eind augustus met een video van presentatrice Sofie Linde. Tijdens een prijsuitreiking vertelde zij dat een bekende man uit de televisiewereld haar jaren geleden had gevraagd om orale seks en dat hij anders „haar fucking carrière zou ruïneren”. Ze was achttien jaar oud (en zei nee).

Lindes ervaring bleek niet op zichzelf te staan: kort na haar optreden ondertekenden ruim 1.600 vrouwen uit de mediawereld een brief aan de presentatrice, waarin zij zeiden vergelijkbare ervaringen te hebben gehad met seksueel machtsmisbruik op de werkvloer.

Vervolgens begonnen ook vrouwen in andere sectoren te praten: vorige maand deelden op Søes initiatief meer dan driehonderd vrouwen uit de Deense politiek hun #metoo-ervaringen. Dit leidde tot het aftreden van minister van Economie Morten Østergaard en de burgemeester van Kopenhagen Frank Jensen.

Sindsdien komt vrijwel iedere week een nieuwe beroepsgroep aan de beurt. Van de wetenschappelijke wereld tot vakbonden en een vooraanstaand orkest. De laatste onthulling kwam deze week: maandag publiceerde Journalisten een verhaal over diepgeworteld seksisme bij omroep TV2. De getuigenissen lopen uiteen van ongepaste opmerkingen tot aanranding en verkrachting.

Veel van de gedeelde verhalen dateren van voor 2017, het jaar dat de onthullingen over Hollywoodproducent Harvey Weinstein het startschot gaven voor de eerste, wereldwijde #metoo-golf. Opvallend genoeg kwamen dat jaar relatief weinig getuigenissen over seksueel wangedrag en machtsmisbruik uit Denemarken. Waarom duurde het zo lang voor de Deense vrouwen gingen praten?

‘Aanstellerij’

Sanni Jensen (27) zegt dat ze aanvankelijk vond dat ze „niet zo gevoelig” moest reageren op de avances van haar baas; het „hoorde bij het spelletje”. Ook een medestagiair had haar verteld dat ze zich niet zo moest aanstellen. De eerste #metoo-golf veranderde dat gevoel niet: „Het debat draaide vooral om schandalen in de VS en het besef dat ook hier een probleem met seksueel machtsmisbruik bestaat was nog niet ingedaald.”

Malene Porup (27) herkent dit. „In 2017 ging het om Hollywoodsterren, dat voelde ver weg. Daardoor was het makkelijk om te denken: dit is alleen daar een probleem.” Ook denkt zij dat meespeelt dat Denen over het algemeen geneigd zijn hun problemen te bagatelliseren: „In onze cultuur wordt bescheidenheid belangrijk gevonden en willen mensen niet overkomen als een aandachttrekker. Dus kijken we vaak weg bij problemen of zwijgen we.”

Het verzwijgen van verhalen over seksueel wangedrag lijkt in strijd met het progressieve imago van Denemarken. Henriette Laursen van het Deense Onderzoekscentrum voor Vrouwen en Gender KVINFO stelt tegenover Politico dat dit beeld „deels een mythe is”.

„We lopen voorop op het gebied van vrouwelijke participatie op de arbeidsmarkt, maar het lijkt alsof we vervolgens stil zijn blijven staan.” Zo bestaat er nog altijd een gebrek aan vrouwen in topfuncties en is er grotere weerstand tegen zaken als feminisme dan in vergelijkbare landen.

Volgens Laursen komt dit doordat Denen zichzelf beschouwen als nuchtere, liberale geesten die niet onnodig stennis schoppen. In het land zouden seksistische en seksuele gedragingen en grapjes daarom vaak geaccepteerd worden. Dit wordt hygge-seksisme genoemd – hygge betekent zoiets als Deense gezelligheid.

Mensen die zich wél uitspreken over botte grapjes of seksistische opmerkingen, worden volgens leiderschapscoach Signe Biering Nielsen over het algemeen niet gewaardeerd. „We noemen hen lyselukkere [mensen die het licht uitdoen red.], omdat ze het feestje verpesten”, schrijft zij in The Copenhagen Post.

Biering Nielsen vermoedt dat dit komt doordat Denen de gemeenschap graag boven het individu plaatsen: „Denen spelen niet vals met hun belastingaangifte, gedragen zich in het verkeer en accepteren hygge-seksisme.”

Status quo opgeschud

Sofie Linde lijkt met haar optreden deze status quo te hebben opgeschud. Camilla Søe (30) zegt dat „Linde haar bekendheid heeft ingezet en van zichzelf een voorbeeld heeft gemaakt voor het probleem”. Hierdoor voelden Søe, Jensen, Porup en vele andere vrouwen zich gesterkt hun verhaal te delen. Toen vervolgens honderden vrouwen uit verschillende sectoren gingen praten, kon het probleem niet meer ontkend worden.

Inmiddels lijkt de verandering ingezet. Bij de krant waar Jensen stage liep is een onderzoek ingesteld naar seksuele intimidatie. De politicus die Søe vroeg haar shirt te openen is op het matje geroepen en Porup heeft voor het eerst haar verhaal gedeeld met haar vriend.

Ook op grotere schaal zijn er gevolgen: meerdere bekende mannen hebben hun excuses aangeboden voor hun misdragingen of zijn afgetreden, sinds deze maand gelden strengere richtlijnen voor werkgevers die de veiligheid op de werkvloer moeten garanderen en de regering heeft plannen aangekondigd om seksueel geweld harder te straffen.

Porup heeft hoop voor de toekomst, maar is ook voorzichtig. „Het is een diepgewortelde cultuur die moet veranderen. We zijn nu begonnen met praten en ik hoop dat we daar niet meer mee stoppen.” Søe maakt al plannen om over een paar maanden een gesprek over seksueel misbruik te voeren in het parlement. „Mensen die hun macht willen misbruiken moeten weten dat we ze in de gaten houden.”