De series van week 48: Des, Taylor Swift en Heartbreak High

Heartbreak High

Was je in de jaren negentig verliefd op Drazig of Anita? Dan is er goed nieuws: de Australische tienerserie Heartbreak High (1994-1999) staat vanaf nu op Netflix. De destijds vooruitstrevende serie volgt de belevenissen van leerlingen op een middelbare school in Sydney. Netflix, 210 afleveringen.

Des

De Schotse seriemoordenaar Dennis Nilsen maakte minstens vijftien slachtoffers voordat in 1983 werd opgepakt. David Tennant (Broadchurch, Doctor Who) kruipt in de huid van de moordenaar. NPO Plus, drie afleveringen.

Hillbilly Elegy

Amy Adams en Glenn Close spelen de hoofdrollen in de verfilming van het boek Hillbilly Elegy. De film vertelt het levensverhaal van een rechtenstudent die terugkeert naar zijn geboortegrond in Ohio. Adams – nog altijd op zoek naar een Oscar – speelt een verslaafde moeder. Netflix,117 minuten.

Taylor Swift: The Long Pond Studio Sessions

Popster Taylor Swift maakte tijdens de eerste coronalockdown het verrassingsalbum Folklore. Ze werkte op afstand samen met Aaron Dessner, lid van de melancholische rockband The National. In een muzikale film spelen ze voor het eerst in dezelfde ruimte. Ook met Bon Iver en Jack Antonoff. Disney+, 106 minuten.