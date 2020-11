Aqua vitae, citrussap, suiker, wat kruiden en water of thee. Daaruit moet de eerste cocktail hebben bestaan. Het was een punch, zoals die begin zeventiende eeuw door de Engelse koopvaardijmatrozen in Azië werd gedronken. Het woord cocktail zelf is jonger. Over de oorsprong doen veel verhalen de ronde. De mooiste is die van de Iers-Amerikaanse kroegbazin uit Boston, die in de negentiende eeuw een hoge Franse officier ontving en hem een mix van haar beste dranken presenteerde, versierd met de kleurige staartveren van een haan. Of het waar is, wordt zwaar betwijfeld. Hygiënisch was het in ieder geval niet.

We krijgen een lesje cocktailgeschiedenis van Martin Eisma, hoofd-bartender van restaurant Salmuera in Amsterdam en meervoudig cocktailcompetitiewinnaar. „De jaren tussen 1870 en 1910 worden aangeduid als de the golden age of cocktails, in de VS althans. Dat is de tijd waarin grote klassiekers als de manhattan en de martini zijn ontstaan. In Europa associëren we cocktails meer met de jaren twintig en dertig. Toen kwamen alle grote bartenders uit New York en New Orleans deze kant op, vanwege de Drooglegging.”

Zelf cocktails maken: de basis Thuis cocktails mixen hoeft niet moeilijk te zijn. Eisma geeft een lijstje basisbenodigdheden, met huis-tuin-en-keuken-alternatieven. Shakers zijn er in alle vormen en maten, maar iedere (weck)pot kan dienst doen, zolang hij maar goed afsluit. Om hoeveelheden af te meten gebruikt de bartender een jigger, thuis werkt elk maatbekertje dat tot op de milliliter nauwkeurig is. Een roerstaafje kan echt alles zijn: van een lepel tot een eetstokje. Een fijn (thee)zeefje. IJs is essentieel. Daar zijn geen shortcuts voor. Koop zakken met grote, hele klonten. Welke sterke drank het hoofdingrediënt is, hangt van de cocktail af. Er zijn een paar flessen die sowieso in de voorraadkast horen: een goede zoete vermouth (bijvoorbeeld Willems), campari (of een andere kwaliteits-amarolikeur) en aromatische bitters. Een bitter is een tinctuur van kruiden en wortels (Angostura is de bekendste, lekker en goed verkrijgbaar). Bitters zijn verschrikkelijk sterk, onaangenaam zelfs om puur te drinken. Je gebruikt enkele druppeltjes, hooguit een scheutje. Ze geven complexiteit, structuur en lengte aan de cocktail: de smaak blijft langer hangen. Suikersiroop is ook onmisbaar. Voor de zoete smaak, maar ook voor het mondgevoel: het geeft viscositeit. Suikersiroop is in de simpelste vorm suiker met water, maar Eisma heeft een recept voor enhanced simple syrup waarmee je thuis iedere cocktail naar een hoger plan tilt. Met 750 g rietsuiker, 600 ml kokoswater, 1 zakje vanillesuiker, 1 tl msg (een smaakversterker) en een snufje zout, maak je 700 ml siroop. „Een kwartiertje verwarmen tegen de kook aan en je hebt een multifunctionele zoete umami-bom”, aldus Eisma. Een mespuntje zout trekt andere smaken enorm omhoog, net als in zoet gebak. De msg doet hetzelfde en werkt ook op de speekselklieren. Kokoswater smaakt niet heel heftig naar kokos, maar werkt als een versterker voor fruitige tonen.

De fifties waren de jaren van de tiki-bars met fruitsappen en tropische verrassingen. De jaren tachtig en negentig worden bestempeld als the dark ages of cocktails, met lelijke neonkleuren en zoete mixdrankjes, vertelt Eisma. „De laatste twintig jaar is er een echte revival gaande. Klassiekers worden in ere hersteld. Moderne bartenders benaderen de kunst van het mixen meer als chefs. Er wordt nagedacht over seizoensproducten, de kwaliteit van de basisingrediënten, conceptualiteit, de grootte van je ijsblok.”

De ‘cocktail’ is een immens breed begrip: van strandtenten tot eikenhouten bars met gesoigneerde mannen met bretels erachter; van ordinaire vissenkommen vol gin-tonic tot James Bonds wodka-martini (shaken not stirred …) en kunstzinnige concocties met schuim en damp. Als je een allesomvattende definitie zou willen geven, dan kom je uit bij algemeenheden als: iedere drank die bestaat uit meer dan één ingrediënt en waarbij een handeling nodig is om er een nieuw geheel van te maken. Een ander kenmerk is dat veel – maar zeker niet alle – cocktails in zekere mate verwaterd of gekoeld zijn door de drank te schudden of roeren met ijsklontjes. Daarmee kunnen we nog steeds alle kanten op.

Levensgevaarlijk

Dus waar begin je in godesnaam? Je kunt cocktails onderverdelen in de manier waarop ze gemaakt worden – shaken (geschud met ijs), stirred (geroerd met ijs) en built (gewoon op elkaar geschonken) of voor welk moment ze bedoeld zijn: voor, tijdens of na het eten, of gewoon de hele dag door. Maar dat zegt nog niets over de smaak. Om het simpel houvast te bieden maakt Eisma een verdeling in vier categorieën: boozy, sour, refreshing en dessert.

Zelf cocktails maken: vier recepten Vier klassieke cocktails om thuis te maken: een old fashioned, een Espresso martini, een amaro sour en een daiquiri. Old Fashioned (de échte classic) Roer 60 ml bourbon, 12,5 ml siroop en 3 scheutjes angostura 4 seconden lang met 4 ijsblokken in een tumblerglas. Vul de rest van het glas met ijs en roer nog 10 seconden. Knijp een stukje sinasschil (zorg dat je niet te veel van het wit meesnijdt) uit boven het glas en stop het vervolgens in de cocktail. Espresso martini (een nieuwe klassieker) Doe 50 ml wodka, 20 ml rode vermouth, 15 ml siroop en 40 ml warme espresso met een mespuntje zout in de shaker en vul tot de helft ijsblokjes. 8 seconden hard shaken! Door de warme espresso en de suiker hard te schudden krijg je een mooie, dikke schuimkraag. Schenk uit door een zeefje. Amaro sour (om eindeloos door te drinken) Doe 50 ml bittere amaro (bijvoorbeeld amaro de angostura, averna, campari of cynar), met 30 ml versgeperst citroensap en 15 ml siroop in de shaker met het wit van één ei. Hou het eiwit en de drank zolang mogelijk apart van elkaar totdat je gaat shaken (want door de alcohol en het zuur gaat het eiwit opstijven). Shake eerst 4 seconden zonder ijs. Vul daarna de shaker tot de helft met ijs en shud nog 8 seconden. Schenk uit door een zeefje. Daiquiri (simpel, zoals die écht moet) Doe 60 ml lichte rum met 30 ml versgeperst limoensap en 20 ml siroop in de shaker. Vul tot de helft met ijs en schud zeker 11 seconden of totdat de shaker zo koud is dat je ‘m niet meer vast kan houden. Schenk uit door een zeefje. Drink de daiquiri ijskoud.

Met boozy bedoelt hij: veel alcohol. Een negroni bijvoorbeeld bestaat uit gin, campari én vermouth. De truc is om daarin de perfecte balans te vinden. Een negroni is ook een perfecte aperitief-cocktail: je krijgt er trek van. Een sour kun je van iedere sterke drank maken door het te shaken met citrussap, suiker en eiwit. Een drankje als een amaro sour is levensgevaarlijk, je kunt er niet meer mee stoppen. Fluffy, citrusfris en rinszoet als een bitter lemon. Het opgeslagen eiwit geeft een romig mondgevoel en lengte aan de smaak, de lichte wrangheid trekt de mond weer droog en schoon, klaar om het prachtige smaakverloop weer van voor af aan te beleven in een ieder nieuw slokje. Een goed voorbeeld van een refreshing, of dorstlessende, cocktail is een classic daiquiri (rum met limoensap en siroop). Dat kun je de hele dag door drinken, zoals Ernest Hemingway deed. Bij een dessert-cocktail moet je denken aan iets als een espresso martini. Donkerromig maar met een dikke laag broos en licht schuim. Een mespuntje zout trekt de chocolade- en moutige stout-tonen uit de koffie omhoog. Een gebakje in een glas. Met cafeïne – ideaal voor als het diner ten einde is, maar de avond nog niet.

„Klassiekers zijn klassiekers omdat ze al meer dan honderd jaar onveranderd zijn, omdat je ze overal ter wereld consistent kan maken én omdat ze fakking lekker zijn”, aldus Eisma. „Maar je kunt natuurlijk eindeloos variëren op de thema’s én nieuwe dingen blijven ontwikkelen. Het is net als koken. Je bent er nooit klaar mee.”