De huizenprijs is óók inflatie, krijgt Klaas te horen

„Huizenprijzen, huizenprijzen, huizenprijzen, huizenprijzen”. Dat thema had Klaas Knot „aan elke tafel gehoord”, zei hij na de online luistersessie die De Nederlandsche Bank donderdag hield. Tijdens het evenement, het eerste in zijn soort, kwamen maatschappelijke organisaties en individuele burgers aan het woord over het monetair beleid, en vaker nog over economische en sociale thema’s die hén bezighouden – ook al kan DNB daar niet in alle gevallen iets mee.

DNB wilde nu eens niet iets uitleggen of ergens voor waarschuwen, maar luisteren, geheel in de geest van openheid die de chef van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, propageert. Alle nationale centrale banken van de eurozone en de ECB organiseren nu zulke bijeenkomsten, die ideeën moeten opleveren voor de grote evaluatie van het ECB-beleid. Ook Olaf Sleijpen, DNB-directielid, Isabel Schbabel, ECB-bestuurder, en Pierre Wunsch, gouverneur van de Belgische Nationale Bank, namen deel aan de DNB-bijeenkomst. Ze werden voor de gelegenheid allemaal graag bij de voornaam aangesproken.

En ze hoorden dat veel Nederlanders inflatie op een andere manier ervaren dan de ECB. De ECB betreurt telkens dat de inflatie zo laag blijft: ver onder haar streefniveau van vlak onder de 2 procent, dat volgens haar nodig is voor een dynamische economie. Maar in Nederland merken mensen vooral stijgende huizenprijzen en stijgende huren. „De inflatie is superlaag, veel consumentenproducten zijn goedkoop. Maar vooral het wonen is extreem duur”, zei Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. Justine Feitsma, voorzitter van de jongeren van vakbond CNV, zei dat wonen zo duur is geworden dat vooral jongeren met een hoge studieschuld amper een huis kunnen kopen. Aan huren gaat bijna de helft van het inkomen van jongeren op. „Elke maatregel lijkt te leiden tot hogere huizenprijzen”, zei Igor Mitic, een burger die refereerde aan „al dat geld dat bijgedrukt wordt”. Dat laatste geluid kwam enkele keren terug: is het niet de ECB die, met haar lage rentebeleid en haar massale geldinjecties in de economie, de huizenprijzen opdrijft? En als de rente over een tijdje weer omhoog gaat, wat dan?

De lage rente, zei Knot, is „absoluut” een factor. Maar de door de politiek bedachte leennormen zijn dat ook, evenals de ruimtelijke ordening. „Dat is dan weer niet onze zaak”. Over de „exit” uit het lage rentebeleid denkt DNB intensief na, zei Sleijpen.

Huizenprijzen in inflatie

Zonder het waarschijnlijk zelf te beseffen, sneden de organisaties en burgers een gevoelig thema aan in de beleidsevaluatie van de ECB, die medio volgend jaar afgerond moet zijn. Somige economen vinden dat de kosten van het wonen – in koop- en huurhuizen – onterecht buiten het inflatiecijfer vallen dat de ECB hanteert.

In oktober bedroeg de officiële inflatie in de eurozone minus 0,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In dezelfde maand waren bestaande koopwoningen in Nederland 9,1 procent duurder dan een jaar eerder. In een persconferentie na het evenement zeiden Knot en Schnabel dat het technisch heel lastig zal zijn de huizenprijzen beter mee te nemen in de officiële inflatie, onder meer omdat niet de ECB zelf, maar Eurostat de inflatiemaatstaf bepaalt.

Tijdens de luistersessie merkten de centrale bankiers dat ze, als ze eenmaal uit de ivoren toren stappen en met het publiek gaan praten, ook direct verwachtingen moeten temperen over wat ze allemaal kunnen en mogen. Een bonte waaier aan wensen en zorgen passeerde de revue: een hoger minimumloon voor jongeren, lastenverlichting voor ondernemers, aanpak van het groeiende aantal zware ongelukken onder fietsers, vergroening van de mobiliteit en de koppeling van fintechs aan banken.

Voorzichtig vroegen Schnabel en Sleijpen een paar keer: „Wat zou de centrale bank hierin kunnen doen?” Dat de ECB iets met de economie doet, weten de meeste mensen wel, maar wat precies, en wat niet, is amper bekend. „We moeten opener zijn, óók over wat we niet kunnen doen”, concludeerde Schnabel.

