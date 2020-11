Meer Nederlanders in de bijstand, vooral stijging onder jongeren

Tijdens de eerste coronagolf hield de oversterfte negen weken aan, van week 11 tot en met week 19. In totaal meldde het CBS toen bijna negenduizend sterfgevallen meer dan verwacht. Tijdens de tweede golf is de sterfte na hetzelfde aantal weken lager: van week 39 tot en met week 47 stierven naar schatting 3.900 meer mensen dan verwacht.

In totaal overleden van 16 tot en met 22 november naar schatting 3.350 mensen in Nederland. Een week eerder meldde het CBS circa 3.600 sterfgevallen, 650 meer dan je op basis van voorgaande jaren zou verwachten. Vooral onder 65-plussers en mensen die langdurige zorg ontvingen, zoals bewoners van verpleeghuizen, vielen meer doden dan verwacht.

Auto- en motorsector groeide in derde kwartaal met een kwart

De Nederlandse auto- en motorsector is in het derde kwartaal van dit jaar met 23 procent gegroeid vergeleken met het kwartaal daarvoor, toen de sector hard geraakt werd door de coronacrisis. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename is volgens het CBS een „recordstijging”, al is de groei vergeleken met het derde kwartaal van 2019 met 0,3 procent „beperkt”.

Met name importeurs van nieuwe personenauto’s deden het goed: gezamenlijk steeg hun omzet in het derde kwartaal van dit jaar met 45 procent vergeleken met het kwartaal daarvoor. Na de Europese en Amerikaanse lockdowns rond maart, april en mei, gingen fabrieken weer open en nam de vraag naar nieuwe auto’s toe, aldus het CBS. De verkoop van nieuwe bedrijfsauto’s groeide met een kwart, net als de omzet in de handel en reparatie van personenauto’s. Ook nam het aantal vacatures in de sector toe. Tussen juli en september werden in de branche in totaal drieduizend vacatures uitgegeven, in de drie maanden daarvoor waren dat er 2.300.

Aan het begin van de coronacrisis daalde de omzet van de autobranche juist sterk. Met name de verkoop van auto’s daalde. In april werden zo’n 53 procent minder auto’s in Nederland op kenteken gezet. Halverwege maart legde ruim 90 procent van alle Europese autofabrieken de productie stil, om de verspreiding van het coronavirus op de werkvloer tegen te gaan. In mei liep de productie van auto’s in Europa met zo’n 2,3 miljoen wagens achter.