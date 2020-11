Sterfte aan COVID-19 in het zuiden 8 keer hoger dan in het noorden

Tijdens de eerste coronagolf was de sterfte aan Covid-19 in Zuid-Nederland acht keer hoger dan in het noorden van het land. In de zuidelijke provincies stierven ruim 3.800 inwoners aan het virus (104,9 per honderdduizend inwoners). In het noorden ging het om 215 mensen (12,4 per honderdduizend inwoners). Dat blijkt uit voorlopige regionale cijfers van het CBS, die donderdag gepubliceerd zijn.

Oost en West-Nederland werden eveneens een stuk minder hard geraakt tijdens de eerste golf. Zo overleden er in de oostelijke provincies 57 inwoners per honderdduizend mensen, en ging het in het westen om 47 overlijdens per honderdduizend inwoners. De GGD registreerde landelijk de meeste sterfgevallen in de regio Den Bosch. Daar overleden meer dan 1.400 mensen aan het virus.

Van alle mensen die tijdens de eerste golf in Nederland zijn overleden, stierf een zesde aan Covid-19. De cijfers hebben betrekking op de periode tussen begin maart en eind juni.