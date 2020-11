Bestuur FVD: ledenvergadering over lidmaatschap Baudet en nieuw bestuur

Het bestuur van Forum voor Democratie wil een Algemene Ledenvergadering houden over het lidmaatschap van Thierry Baudet en de benoeming van een volledig nieuw partijbestuur. Dat meldt het bestuur donderdagmiddag in een verklaring. Het partijbestuur ziet het terugbrengen van rust in de partij als „het hoogst haalbare gezien alle recente ontwikkelingen, de huidige impasse en mediastorm”. Met dit voorstel moet de impasse doorbroken worden.

Als voorwaarden voor deze ALV stelt het bestuur dat Baudet per direct een volledige mediapauze inlast en zich donderdag nog terugtrekt uit het partijbestuur. De door hem aangekondigde lijsttrekkersverkiezingen mogen van het bestuur ook geen doorgang vinden.

Als Baudet instemt met de eisen, zal het partijbestuur de ALV zo snel mogelijk organiseren. De huidige bestuursleden mogen zich volgens het plan dan niet kandideren voor het nieuwe bestuur. De eerste taak van dat nieuwe bestuur zal het samenstellen van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn.

Onderdeel van het geschil tussen Baudet en het bestuur was ook de toegang tot socialemediakanalen van de partij. Baudet wilde die niet delen en het bestuur wilde alleen verder praten als het de „gekaapte ict-systemen” terugkreeg. Een woordvoerder van de partij laat weten dat het bestuur inmiddels toegang heeft.

‘Malle verwijten’

De afgelopen dagen verkeert Forum voor Democratie in een grote crisis over de positie van Baudet. Donderdag stellen drie hooggeplaatste Tweede Kamerkandidaten dat Baudet geradicaliseerd is, complottheorieën aanhangt en zich recent antisemitisch en racistisch uitliet. Baudet spreekt van „malle verwijten”. Donderdagochtend stelde Baudet voor om de partij op te splitsen.

Het conflict begon over racistische en antisemitische berichten in de jongerenbeweging JFVD. Het bestuur en andere partijprominenten wilden dat er hard werd opgetreden, maar Baudet wilde een onderzoek afwachten. Daarop trad hij deze week af als lijstrekker en voorzitter van de partij. Woensdag maakte Baudet bekend weer lijstrekker te willen worden.