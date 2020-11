Baudet werd kritisch ondervraagd, maar slechts op gevoelsniveau

Zonder grote woorden heeft Beau van Erven Dorens de afgelopen weken zijn talkshow naar zijn hand weten te zetten. Toen hij begin deze maand het stokje van Eva Jinek had overgenomen, ging hij in zijn eerste aflevering minutenlang in een ton ijswater op de stoep buiten de studio zitten. In de vijfde aflevering spoot hij desinfecteermiddel in zijn mond (de maandag erna zat hij er gelukkig weer). Waar Eva Jinek een actuele talkshow maakt die ook gezellig is, is Beau een gezellige talkshow die ook actueel is.

Die aanpak levert gevoelsmens Van Erven Dorens uitstekende kijkcijfers op, al zijn er voor de wat meer informatiegedreven toeschouwer ook nadelen. Zo bleek vorige week bij een rondje langs hoofdzakelijk artiesten en een scheidsrechter dat niemand (behalve Prinses Laurentien) van plan was zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Suggesties over bijverschijnselen, testtermijnen van tien jaar en dood neervallen vlogen over tafel.

Misschien was die losse werkwijze van Van Erven Dorens wel de reden dat Thierry Baudet woensdagavond Beau had uitgekozen om zijn solistische herintreden als kandidaat-lijsttrekker van Forum voor Democratie toe te lichten. Het politieke interview kwam pas aan het eind van de uitzending, ná de familie De Mol het Metropole Orkest en de plotselinge dood van Diego Maradona.

Dat laatste leverde trouwens een niksig gesprek op met journalist Kees Jansma en cabaretier Viggo Waas. Alle tv-zenders hadden moeite om tot een mooi eerbetoon te komen. Mooi aangedane mannen (Tom Egbers buiten de Arena, Sjoerd Mossou bij M) waren er genoeg, maar voor de hoogtepunten moest je bij de oud-voetballers zijn. Marco van Basten riep „Nee! Nee!” toen Youri Mulder zei dat Van Basten óók een grootse balbeheersing had. Er was niemand als Diego. Liefdevol vertelde hij dat hij Pluisje eens met een bolletje wol in de weer had gezien.

René van der Gijp sprak likkebaardend over elk balcontact van de gestorvene in de mooiste solo uit de voetbalgeschiedenis in Mexico en 1986. Bij Op1 zat Theo Reitsma, de commentator wiens woorden bij dat doelpunt mij weer in de vervoering brachten van een vijftienjarige fan die op een veld iets ziet waarvan hij niet had durven hopen dat het mogelijk zou zijn – en vermoedt dat het onherhaalbaar was…

O ja, Thierry Baudet. Die werd door Van Erven Dorens kritisch ondervraagd, maar op gevoelsniveau. Hij verweet Baudet slachtoffergedrag, solisme en grilligheid. In de door Baudet eenzijdig uitgeroepen leiderschapsverkiezing zag Van Erven Dorens niets, met het op zich welgekozen: „Het is geen tv-programma!”

Wat gemist werd, was een feitelijke ondervraging over wat Baudet wist van de antisemitische uitingen bij de FvD-jongeren en een weerlegging van diens bewering dat slechts „wat mensen in de provincie” zich nu tegen hem keerden. Er is inmiddels een waslijst aan partijgenoten die hem autoritair leiderschap verwijten, het bagatelliseren van antisemitisme en de onwil om daartegen op te treden.

Plotseling verschenen printjes van een Telegraaf-artikel met nieuwe beschuldigingen ter tafel. Van Erven Dorens moest ze ter plekke doorlezen (kon hij niet via zijn oortje worden gecoacht?), Viggo Waas pakte een paar blaadjes, Baudet beweerde in die rommelige setting dat hij het stuk niet gelezen had, maar wel wist dat het allemaal leugens waren.

Van Erven Dorens eindigde met het advies aan Baudet om een nieuwe partij te beginnen. Dat stoorde Baudet, maar een ontevreden geïnterviewde maakt nog geen geslaagd interview.