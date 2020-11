Baudet pleit voor opsplitsen Forum voor Democratie

Thierry Baudet wil dat Forum voor Democratie (FVD) zich opsplitst. Hij spreekt donderdagochtend in het WNL-programma Goedemorgen Nederland van een „boedelscheiding”. De financiën zouden eerlijk verdeeld moeten worden tussen Baudets aanhangers en het bestuur, dat zich tegen hem heeft gekeerd.

Vicevoorzitter Lennart van der Linden van het bestuur van FVD laat weten dat de drie rivaliserende bestuursleden niet met Baudet over een boedelscheiding willen praten. Het bestuur wil eerst de door Baudet „gekaapte ict-systemen terug”. Baudet wil de inlogcodes van de sociale media van FVD niet prijsgeven aan zijn rivalen. „Dat is crimineel”, aldus Van der Linden. Het voor de ict-verantwoordelijke bestuurslid Rob Rooken gaat later deze ochtend aangifte doen. „Eerst de gestolen ict-spullen terug, dan pas praten we verder”, zegt Van der Linden.

Baudet wil dat de leden zelf kunnen kiezen achter welk kamp ze zich scharen. „Wie naar Nanninga en Eerdmans wil, moet dat doen. Ik houd de naam en FVD en degenen die bij mij blijven”, laat hij aan NRC weten. Baudet vindt dat hij recht heeft op de naam van de partij, omdat hij deze heeft opgericht. Met een „ordentelijke splitsing” wil Baudet een „vechtscheiding” voorkomen. „We komen er niet meer uit. Ik wil dat dit zo snel mogelijk stopt”, zei hij over de machtsstrijd.

Brandbrief

Bij Goedemorgen Nederland ontkende Baudet donderdag de inhoud van de brandbrief FVD-senator Nicki Pouw-Verweij. Pouw-Verweij verwijt hem in de brief geradicaliseerd te zijn. Hij zou daarnaast complottheorieën aanhangen en tijdens een etentje vorige week antisemitische uitspraken hebben gedaan. „Ik kan alleen maar zeggen dat ik me volstrekt niet herken in wat zij schrijft over die avond”, zei hij. „Bij elke jongerenpartij speelt een cultuur van appjes, maar ik verklaar elke keer: dit past niet in de partij.” Mogelijk komen er „juridische stappen” tegen Pouw-Verweij, wegens smaad.

Terwijl Baudet bij Goedemorgen Nederland zat, werd bekend dat Eerdmans, de nummer 4 op de FVD-kieslijst, en Eva Vlaardingenbroek (nummer 5), de lezing van Pouw-Verweij bevestigen. „Ik zit ook nog maar kort in de politiek, ik weet niet hoe dat werkt met die machtspelletjes”, zei Baudet tijdens de uitzending. „Maar ik wil niet met pek en veren uit de partij wordt gejaagd. […] We moeten door, we moeten een knip maken.”

Het bestuur van FVD heeft dinsdagochtend in een conference call met Baudet verschillende opties besproken, waarbij de oprichter definitief geen lijsttrekker wordt en partijvoorzitter blijft, maar wel een prominente rol zou kunnen blijven vervullen. Eén voorstel was dat Baudet een zetel in het Europees Parlement zou gaan innemen, waarin hij in mei 2019 met voorkeursstemmen was verkozen.

‘Switch’

In zijn steunbetuiging aan het bestuur sprak Europees delegatieleider Derk Jan Eppink woensdagavond van „een switch”. In dat scenario zou Europarlementariër Rob Roos of Rob Rooken zich terugtrekken. Zij kunnen eventueel terugkeren als volksvertegenwoordiger in Nederland; Roos was fractieleider in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, Rooken was Eerste Kamerlid.

Deze week trad Baudet af als leider en voorzitter van de partij na een intern conflict over app-verkeer in de jongerenbeweging JFVD. JFVD-leden stuurden antisemitische en racistische berichten rond. Baudet wilde een onderzoek afwachten, maar bestuursleden en andere partijprominenten wilden dat er rigoureuzer werd ingegrepen tegen de praktijken. Een dag na zijn aftreden maakte Baudet bekend opnieuw lijsttrekker te willen worden „omdat de rust in de partij niet was teruggekeerd” na zijn vertrek.