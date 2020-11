Senator FVD: ‘Baudet deed antisemitische uitspraken’

Drie van de vijf eerste kandidaten die namens Forum voor Democratie op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen staan, stellen dat partijoprichter Thierry Baudet „geradicaliseerd” is en „complottheorieën” aanhangt.

Nicki Pouw-Verweij, Eerste Kamerlid voor Forum en nummer drie op de lijst, schrijft in een uitgebreide brandbrief aan het partijbestuur dat Baudet zich vorige week vrijdag tijdens een etentje met de toptien antisemitisch en racistisch uitliet. Nadat de brief, in handen van NRC, woensdagavond uitlekte, bevestigden partijprominenten Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek, de nummers vier en vijf op de lijst, donderdagochtend de inhoud ervan.

Daarmee heeft de overgebleven topvijf, minus Baudet zelf, zich in korte tijd openlijk afgekeerd van de man die de afgelopen dagen eerst terugrad als lijsttrekker, om daarna zijn terugkeer als kandidaat-leider aan te kondigen. Theo Hiddema, de nummer twee in de Kamer en op de lijst, was dinsdag al per direct uit de Tweede Kamer vertrokken.

Baudet deed de beschuldigingen woensdagavond in Beau (RTL4) af als „malle verwijten”. Donderdagochtend wilde hij in Goedemorgen Nederland (NPO) echter niet zeggen dat Pouw-Verweij had gelogen: „Ik zeg dat ik een totáál andere herinnering heb aan de avond dan wat ik lees dat haar verslag is.” Ook zijn medestanders hebben de inhoud van de brief niet expliciet ontkend.

Als uitkomst in het opgelaaide conflict dat Forum verscheurt, stelde Baudet donderdagochtend een „ordentelijke splitsing” van zijn partij voor, waarbij hij de naam behoudt en de leden hun partij mogen kiezen. Het bestuur wil daar niets weten en is boos dat Baudet de toegang tot de digitale kanalen van FVD „gekaapt” heeft. Baudet wil de social media pas overdragen als hij de door hem gewenste verkiezing krijgt.

„Eerst de gestolen ict-spullen terug, dan pas praten we verder”, aldus senator Lennart van der Linden, die Baudet als partijvoorzitter heeft opgevolgd en nu lijnrecht tegenover hem staat. „Dat is crimineel.”

‘Corona’

Nadat de oprichter van Forum zich vorige vrijdag tijdens het partijdiner had beklaagd over zijn gebrek aan vrijheid door de coronamaatregelen, zou hij hebben gezegd „dat corona de wereld in gebracht was door George Soros en anderen”, zo schrijft Pouw-Verweij, „om ons onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten”. De invloed van Soros, een Joodse Amerikaans-Hongaarse miljardair en filantroop, is een terugkerend element binnen antisemitische theorieën.

Toen Pouw-Verweij en andere aanwezigen hem weerwoord boden, zou Baudet gezegd hebben dat „als ‘ze onze vrijheid hebben afgenomen en we een communistische staat zijn, dan schoppen ze toch alle domme negers Europa uit’.”

Tijdens het etentje, zo schrijft Pouw-Verweij, was er ook discussie over antisemitisme binnen de JFVD, de jongerentak van de partij. Baudet zou ook aan Pouw-Verweij hebben gevraagd: „Waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan?”. Pouw-Verweij schrijft: „Ik gaf aan dat iedereen toch tegen antisemitisme was, en hij zei: ‘bijna iedereen die ik ken is antisemiet’.”

Baudet zou volgens de brief verder niet willen dat leden geroyeerd worden vanwege antisemitisme, want dat zou toegeven zijn aan „de linkse media”, schrijft Pouw-Verweij.