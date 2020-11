Advocaat Gerald Roethof: ‘Als ik iets niet heb, is het twijfel aan mezelf’

Denk niet dat Gerald Roethof alleen maar de advocaat van Jos B. is. Hij pakt zijn agenda erbij om te vertellen wat hij in een week zoal doet. „Maandag een meneer die wordt beschuldigd van poging tot doodslag, beetje overdreven. Dinsdagochtend een meneer die wordt beschuldigd van gijzeling. Dinsdagmiddag, even kijken…”

Het is zaterdagmiddag 24 oktober, twaalf dagen na zijn pleidooi waarin hij vrijspraak voor Jos B. heeft gevraagd. We zijn op zijn kantoor in een oud winkelpand aan de Amsterdamse Ceintuurbaan. Rood pluche, donker hout. Boven een appartement waar hij slaapt als het ’s avonds te laat is geworden om nog naar huis te gaan. En dat is vaak. Nu komt hij net uit de sportschool. Hij heeft zich nog niet verkleed, wel gedoucht. Zijn telefoon gaat elke tien minuten. Cliënten, mensen uit zijn „inner circle”, zijn dochters. „Goedoe, ik zit even in bespreking, doedoei.” Hij vertelt dat hij rechten is gaan studeren om advocaat te worden, geen officier. „Officieren doen nuttig werk, maar iedereen, íédereen heeft zijn of haar zonden, en wie ben ik om een passende straf te eisen.”

Wat is daar moeilijk aan?

„Niet dat ik heel gelovig ben, maar je zou kunnen zeggen: straffen doet God. De persoon die ik ben is tegen gevangenisstraffen, laat staan zware gevangenisstraffen, met name in zaken waarin er twijfel bestaat. Ik zou dat niet kunnen. Ik geloof er ook principieel niet in dat het helpt.”

Straf is toch ook revanche?

„Ja, maar ik ben niet zo van de revanche. Helemaal niet. Totaal niet.”

Wat voor zaken zag u voor u toen u advocaat werd?

„Diefstal, geweld, drugs, vooral drugs. Het OM denkt er anders over, maar ik noem drugszaken victimless crimes. Geen slachtoffers, geen nabestaanden. Drugszaken doe ik graag. Levensdelicten doe ik ook, maar het woord ‘graag’ is daarbij misplaatst. Zedendelicten – liever niet als hoofdmoot van de praktijk.”

Bij Jos B. gaat het volgens u om een levensdelict.

„Het enige dat in deze zaak vaststaat: dat het jongetje overleden is.”

Houdt u het voor mogelijk dat B. de dader is?

„Met dat soort vragen houdt een advocaat zich niet bezig. Ik weet nooit, of bijna nooit, of iemand schuldig is. Ik kijk naar het dossier. Is het verantwoord om op basis daarvan een bewezenverklaring uit te spreken? In het geval van Jos B. niet. Vrijspraak is de enig mogelijke conclusie.” En dat is alles wat Roethof op 24 oktober over Jos B. kwijt wil. Vragen over zijn gesprekken met hem beantwoordt hij niet. Hij zegt ook niet hoe de zaak bij hem terecht is gekomen. „Irrelevant.” Vrije wil en schuld – ja, dan is hij er weer. Hij zegt: „Als je tien lijntjes coke snuift, weet je welke risico’s je neemt. Dan ga je in Nederland niet vrijuit. En alcohol, doe het lekker, geniet van het leven, maar kruip niet achter het stuur van je auto. Pak een taxi.”

U zei eerder eens dat u na uw zestiende nooit meer gedronken hebt. U was met uw bromfiets in een greppel beland.

„Ik was een tienertje en ik had geen ervaring met alcohol. Het zal me nooit meer gebeuren, nóóit. Dat weet ik gewoon.”

U hebt na een ongeluk op uw dertigste langdurig in coma gelegen.

„Klopt. Ik ben ook niet helemaal mezelf meer. Vroeger had ik een bijna fotografisch geheugen, nu helaas niet meer.” Hij had op het vliegveld van Paramaribo roti met kip gegeten, hap, slik. Onderweg begon zijn slokdarm pijn te doen. In Amsterdam: naar het AMC. Niets aan de hand, meneer, schaafwondje. Er werd geen foto gemaakt. Een paar dagen later in de auto begon hij bloed te spugen, zoveel dat de politie dacht dat er een aanslag op hem was gepleegd. Zijn vriendin, naast hem, had 112 gebeld. Er zat een gat in de slokdarm. Daardoor was er voedsel in borstholte gaan zitten. Dat was gaan bederven. Het krasje op de aorta, op de kruising met de slokdarm, was toen ook opengegaan. Allemaal door een versplinterd kippenbotje. Roethof lag een maand in het UMC Utrecht op de IC.

Fysiek, zegt hij, is hij er ook door veranderd. Minder spieren, minder uithoudingsvermogen. „Maar ik leef. Ik heb gevoeld en gemerkt hoe het is om bijna dood te zijn. Het maakte me heel bang, ja. Ik kon niets doen, niets zeggen, alleen maar denken: ik wil niet dood, ik wil niet dood.”

En dat heeft geholpen?

„Honderd procent zeker.” Het voordeel is, zegt hij, dat hij nu geen irreële angst voor de dood meer heeft. „Alleen een reële. Ik weet wat het is.” En dan de band met zijn ouders, zijn vier zussen, zijn broer. Die was al hecht en werd nog hechter.

Zijn vader was ook advocaat, in Zwolle, later in Arnhem. Hij had een juridisch adviesbureau in Paramaribo. Roethof: „Vroeger was hij een strenge man, nu niet meer. Het beste uit jezelf halen, zo ben ik opgevoed. Leren, leren, leren. Zelfbeheersing vond hij extreem belangrijk. Daar ben ik nu blij mee. Ik kan veel hebben en veel naast me neerleggen, juist omdat ik als kind, als ik boos was en mijn woede wilde uiten…” Hij steekt zijn wijsvinger omhoog en doet zijn vader na. „Nee! Nee! Pas op! Niet doen!”

Was u lastig?

„In potentie was ik wel het zwarte schaap thuis, ja. Maar mijn zus boven mij, Mildred, was ook niet gemakkelijk, haha. Uitgaan, daar was mijn vader heel streng in. Dus deed ik het stiekem. Als hij sliep, ging ik weg.” Hij lacht tevreden. „Ik heb ook wel een paar keertjes gevochten. Ja, dat is weleens gebeurd. Op de kleuterschool, op de lagere school en op de middelbare school. Wat meespeelde: dat ik in Nederland een vreemde eend in de bijt was en in Suriname ook. In Nederland noemden ze me een vieze vuile poepchinees en in Suriname lachten ze me uit omdat ik waterschoentjes droeg. En ik had een Nederlands accent.”

Wilde uw vader dat u advocaat werd?

„Dat heeft hij nooit zo uitgesproken, maar ik denk het wel. Mijn moeder wilde het aanvankelijk in elk geval niet. Het is een zwaar beroep, veel ellende, veel verdriet. Je komt in potentie slechte mensen tegen. En ze weet dat ik iemand ben die zegt wat hij vindt. Dat stelt niet iedereen op prijs. Er zou bij haar de gedachte kunnen zijn geweest dat ze mij tegen mezelf in bescherming wilde nemen.”

Was u daarom eerst civiele techniek gaan studeren?

„Dat was haar idee, ja. Ik hield van brommertjes, ik kon ze met mijn ogen dicht uit elkaar halen en weer in elkaar zetten. Maar ik had het snel gezien in Delft. De studie vond ik leuk, het probleem was het samenwerken. Je bent verplicht in groepen projecten te doen, en als ik dan met een goed idee kwam, vond ik zelf, was het nee, nee, nee. Werd hetzelfde idee gepresenteerd door een andere student, dan was het opeens geweldig. Ik ben een realist, ik ga niet mijn hele leven samenwerken met mensen die je niets gunnen.”

Was u lid van het corps?

„Nee. Néé. Ik zou nooit meedoen aan flauwekul om ergens bij te horen.”

Hij studeerde rechten in Nijmegen. „Een verademing.” Op zijn drieëntwintigste begon hij op het kantoor van zijn vader. „Je zult je soms afvragen, zei hij, of je als donkere man wel gelijk behandeld wordt. Wát er ook gebeurt, zei hij, laat nooit zien dat iets je raakt. Geen emotie. Als je het wel doet, zal het worden uitvergroot. Je wordt erop afgerekend. Probeer op een andere manier gelijk te krijgen.”

Hoe dan?

„Door nog harder te werken.”

Hoe vindt uw familie dat u de zaak tegen Jos B. doet?

„Mijn zus Mildred is mijn grootste criticaster.” Hij aarzelt even. „Ik ga het gewoon verklappen. Zij zegt: Gerald, je moet meer je empathie met de nabestaanden tonen. Ik kan ook zeggen: zij is mijn adviseuse. Of ik haar adviezen opvolg is vers twee.”

En uw vader? Geeft hij u adviezen?

„Probeert hij af en toe. Hij is eh… van de oude stempel. Hij zegt weleens: Gerald, moet je zo vaak je visie buiten de rechtszaal laten horen? Dan zeg ik: in deze zaak wel, want het beeld dat het OM van mijn cliënt geeft was zo supernegatief dat de samenleving hem al schuldig had verklaard voordat de zaak voor de rechter kwam. Ik móét laten zien dat er ook een andere kant is.”

Mensen oordelen ook over u.

„Eerlijk zeggen? Dat raakt me niet zo. En nee, dat kost me geen moeite. Het zou me moeite kosten als ik geen mensen om me heen had die me steunen en liefde geven. Dan zou ik kunnen gaan twijfelen aan mezelf. Als ik één ding niet heb, dan is het twijfel aan mezelf.”

Zondagmiddag 22 november, twee dagen na de uitspraak – twaalf jaar voor vrijheidsbeneming en seksueel misbruik, een half jaar voor het bezit van kinderporno – zijn we weer op zijn kantoor. Roethof gaat achter zijn bureau zitten en lacht. „Dat weten de mensen niet van mij, maar ik lach veel.” Hij heeft nog niet gesport vandaag, dat gaat hij zo doen. Hij heeft ook nog niet goed gegeten. Tot nu toe pas drie gebakken eieren op drie bruine broodjes. Een halve liter kwark. Drie, nee, vier bananen. Twee peren. Bij het Braziliaanse restaurant naast hem heeft hij steak met bruine bonen besteld.

Met welk idee ging u vrijdag naar de rechtbank?

„Ik hoopte nog steeds dat de rechters zouden doen wat elke rechter zou moeten doen die het dossier ziet: vrijspreken. Maar ik verwachtte het niet meer, want als men wil vrijspreken, dan laat men je cliënt gewoonlijk van tevoren gaan. Men laat hem niet nog weken zitten.”

Volgens de rechters ging het dus om een zedendelict, met de dood tot gevolg.

„Men gaat uit van misbruik, ja, terwijl er niet één deskundige is die zegt: dat misbruik heeft zonder twijfel plaatsgevonden. Dat de rechtbank toch tot die conclusie komt – daarom moet deze zaak worden voorgelegd aan het hof.”

Voor wie wilt u gelijk krijgen? Voor uzelf of voor Jos B.?

„Als het een spelletje was, voor mezelf. Heel graag zelfs. Maar we praten over een cliënt die uitdrukkelijk zegt: ik heb het niet gedaan. Dus voor mijn cliënt. En voor de samenleving. Die heeft er belang bij dat rechters zaken van een afstand bekijken en twijfel in het voordeel van de verdachte uitleggen.”

Het hof kan doodslag wel bewezen achten. Dan wordt de straf hoger.

„Die afweging heb ik samen met mijn cliënt gemaakt. Twaalf jaar betekent nu: acht jaar zitten. Met aftrek van voorarrest enzovoort staat hij binnen vijf jaar buiten. Vanaf mei veranderen de regels en betekent twaalf jaar: tien jaar zitten. Als het hof het vonnis van de rechtbank alleen maar bevestigt, dan zit mijn cliënt sowieso twee jaar langer. En als het hof doodslag bewezen acht nog veel langer. Desondanks zegt mijn cliënt: ik accepteer dit vonnis niet. Hij kan er niet mee leven.”

Heeft u hem aangeraden om dat wel te doen?

„Dat kan ik alleen als alles zwart-wit is. Als er grijstinten zijn, kan ik niet zeggen: je moet dit of dat.”

Heeft uw vader u al gebeld?

„We bellen elke dag in de familie. Maar ik kan niet altijd opnemen. Dus even kijken…” Hij pakt zijn telefoon. „Gisteren zie ik eh… zeven gemiste oproepen van mijn moeder en ik heb haar twee keer gesproken.” Hij lacht. „Ik ben een moederskindje. Hoe gaat het met je, eet je wel goed? Met name daarvoor belt ze me.”

Niets over de uitspraak? Dat het vervelend voor u was?

„Nee hoor. En als het vrijspraak was geworden zou ze me niet gefeliciteerd hebben.”

Uw vader ook niet?

„Nee, waarom? Ik heb mijn werk gedaan, er is recht gesproken. Of niet. Maar feliciteren, nee.”

Klinkt calvinistisch.

„Mijn grootvader was lid van de Evangelische Broedergemeente, net als veel generatiegenoten. Hij vond het verschrikkelijk dat mijn vader niets met het geloof had en ons niet liet dopen.” Roethofs grootvader, treinmachinist, werd geboren in 1903, veertig jaar na de afschaffing van de slavernij. „De herinnering daaraan leefde nog in hem. Niet dat hij er veel over zei, maar het was wel: je kan nu, je mag nu, je bent vrij om te werken voor jezelf, de opbrengsten komen jou ten goede. Je kan je ontwikkelen en naar school. Doe er wat mee. Dat heeft hij aan mijn vader doorgegeven. En mijn vader aan mij.”