Aan de ‘afluisterzaak’ kan Sarkozy toch niet ontkomen

Nicolas Sarkozy meldde zich donderdag voor de hervatting van het proces dat bekendstaat als de ‘afluisterzaak’. Vanwege Covid-maatregelen kwam hij via een achterdeur de Parijse rechtszaal binnen. In afwachting van de rechters frutselde hij wat aan zijn mondkapje.

Intussen dromden in de gang van de rechtbank voor de tweede keer deze week tientallen journalisten samen, om niets te missen. Het kwam immers niet eerder voor in naoorlogs Frankrijk dat een oud-president terecht staat wegens corruptie en machtsmisbruik.

Na een valse start op maandag, toen de zitting op verzoek van een medeverdachte werd onderbroken, hoorde Sarkozy donderdagmiddag dat het proces tegen hem toch echt doorgang vindt. De centrale vraag: probeerde Sarkozy vertrouwelijke informatie te vergaren uit een ander corruptieonderzoek tegen hem?

L’Oréal-erfgename

Met zijn advocaat en trouwe vriend Thierry Herzorg zou hij plannen maken om een magistraat een begeerde post aan te bieden in Monaco, in ruil voor inzichten in de voortgang van de procedure tegen hem. Het ging om de affaire-Bettencourt, over illegale campagnegelden die de politicus zou hebben aangenomen van de rijke bejaarde L’Oréal-erfgename Liliane Bettencourt.

De oud-president zag er uiteindelijk vanaf om rechter Gilbert Azibert bij de Monegaskische autoriteiten aan te prijzen, vertelde hij aan zijn vertrouweling in een telefoongesprek. Hij voerde zulke overleggen via een geheime telefoon, geregistreerd op een schuilnaam.

Die volgens het financiële parket „volleerd criminele” aanpak kwam in 2014 aan het licht in een derde onderzoek, naar de verdenking dat de politicus Libische financiering had aangenomen voor dezelfde verkiezingscampagne, in 2007. In dat onderzoek werd Sarkozy’s telefoonverkeer afgetapt.

Studievrienden

In de affaire staan behalve Sarkozy (65) ook de andere leden van dit „pact van corruptie” terecht. Herzorg en Sarkozy zijn studievrienden, die elkaar volgens Le Monde „nooit uit het oog zijn verloren”. Herzorg en de magistraat Azibert zijn ook bekenden van elkaar. „Om deze zaak goed te begrijpen moeten de emotionele banden en de gedeelde belangen van dit trio worden meegewogen”, schetst de krant in een vooranalyse.

De laatste peiler in de driehoeksverhouding, de 73-jarige Azibert, kampt met een hartaandoening. Daardoor zou hij volgens zijn advocaat in de pandemie teveel medische risico’s lopen in de rechtbank. Donderdag werd een verzoek om het proces daarom op te schorten, afgewezen.

Mediasensatie

De Bettencourt-zaak werd in 2013 wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. Het proces dat deze week begon, is in deze wirwar van corruptie en juridische processen de eerste zaak die mogelijk concrete gevolgen heeft voor Sarkozy. Er hangt hem een gevangenisstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd. Zijn voorganger Jacques Chirac stond na zijn presidentschap ook voor de rechter, maar dat ging over zijn handelen als burgemeester van Parijs.

Sarkozy’s verschijning bij de rechtbank maandag was dan ook een sensationeel mediamoment. ‘Sarko’ leek uiterlijk onbewogen. Hij maakte een gebbetje toen hij zich moest voorstellen aan de rechtbank: „Sarkozy is wel voldoende”, zei hij, zonder zijn volledige familienaam Sarkozy de Nagy-Bocsa op te geven.

Op de opmerking dat hij zich moest identificeren voor notitie op het strafblad, reageerde hij, „Dat hebben we voorlopig toch niet nodig”. Eerder ontkende hij alle beschuldigingen en stelde hij de magistraat Arizolet helemaal niet goed te kennen.

Verkiezingen 2022

De oud-president, zelf advocaat, is er volgens analisten veel aan gelegen zich te verweren. In Franse Republikeinse kringen heeft hij nog altijd invloed, achter de schermen. Hij heeft meermaals verklaard geen positie meer te begeren, maar dat doet niets af aan zijn positie als prominent. Nu Franse media en de politiek alvast voorsorteren op de verkiezingen van 2022 wordt duidelijk dat ambitieuze partijgenoten naar hem kijken voor een steunverklaring.

Zonder verdere onderbrekingen zal de afluisterzaak tot 10 december worden behandeld. En daarna, in maart, wacht hem het proces over de Libische campagnefinanciering.

Lees ook: Nam ‘clown’ Sarkozy Libisch geld aan?