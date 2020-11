15 en 8 jaar cel voor ‘beklemmend gewetenloze’ aanslagplegers Oss

De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag een 31-jarige man uit Arnhem veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar voor het plegen van acht aanslagen met handgranaten, brandbommen en vuurwerkmortieren. In twee gevallen was er sprake van poging tot doodslag. Bij die twee aanslagen werkte de Arnhemmer samen met een Roemeen, die ook schuldig is bevonden aan twee pogingen tot doodslag. Hij moet acht jaar de gevangenis is.

De Arnhemmer is onder meer schuldig bevonden aan brandstichting op een woning in Oss en een Haarlems woonwagenkamp. Ook heeft hij volgens de rechter een handgranaat naar een woning in Oss gegooid en gaf hij opdracht tot brandstichting in een huis in de Brabantse plaats. Bij twee brandstichtingen heeft de man uit Arnhem hulp gehad van de Roemeen.

De rechtbank houdt er rekening mee dat de aanslagen zijn gepleegd binnen het criminele circuit, met als doel de slachtoffers angst aan te jagen. Volgens de rechter getuigt het „van een beklemmende gewetenloosheid” dat de verdachten hiertoe bereid waren. Eind oktober eiste het Openbaar Ministerie celstraffen van vijftien en twintig jaar tegen de mannen.

Een de gepleegde aanslagen was die op de woning van van Arie den Dekker, bij wie twee molotovcocktails naar binnen zijn gegooid. Den Dekker zelf wist ternauwernood te ontkomen via een ingeslagen raam. Zijn twee honden kwamen om. De rechtbank beschouwt de aanslag op de woning van Den Dekker als een poging tot moord.