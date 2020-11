Zwitserse politie onderzoekt terrorisme bij mesaanval Lugano

De Zwitserse justitie onderzoekt een aanval met mogelijk terroristisch motief, die dinsdag plaatsvond in een winkelcentrum in de stad Lugano. Dinsdagmiddag viel een vrouw met een mes twee andere vrouwen aan. Een slachtoffer werd met een mes in haar hals gestoken en liep ernstige maar niet-levensbedreigende verwondingen op. Een andere vrouw werd volgens persbureaus, waaronder AP, Reuters en AFP, bij de keel gegrepen en raakte lichtgewond.

De vermoedelijke dader is volgens Zwitserse media een vrouw van 28. Ze zou geroepen hebben dat ze een IS-aanhanger is. Omstanders wisten haar te overmeesteren en hielden haar vast tot de politie kwam. Volgens de Zwitserse federale politie was de vrouw al sinds 2017 bekend bij de autoriteiten die onderzoek naar haar deden vanwege een ander misdrijf met terroristische motieven. Norman Gobbi, voorzitter van de Staatsraad in het zuidelijke kanton Ticino, sprak van „absurd geweld” en dankte de „paar klanten die de dader hebben vastgehouden”.

Zwitserland is grote terroristische aanslagen vooralsnog bespaard gebleven. Toch zijn de autoriteiten al jaren bedacht op aanvallen, ook in het licht van terroristisch geweld in buurlanden Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk. Wel zijn mensen die uit Zwitserland komen of in het land verblijven in verband gebracht met terroristische misdrijven. Zo werden deze maand twee mannen aangehouden in de plaats Winterthur voor betrokkenheid bij een jihadistische schietpartij in Wenen waarbij begin deze maand vier doden vielen en de dader werd gedood. Ook loopt er een onderzoek naar mogelijke terroristische motieven bij een steekpartij in de stad Morges waarbij een Portugees om het leven kwam.