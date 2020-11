Wil de ware Kauthar Bouchallikht nu opstaan?

Ik geloof dat Kauthar Bouchallikht, de nummer 9 op de kandidatenlijst van GroenLinks, een aardig persoon is. Ik geloof dat ze als jonge moslima met een groene agenda in staat is om andere moslims te overtuigen om op GroenLinks te stemmen in plaats van op Denk of Nida.

Bouchallikht is naast GroenLinks-lid ook vicevoorzitter van de internationale moslimjongerenorganisatie Femyso. Femyso heeft een gelikte, politiek-correcte website en ontvangt subsidies van onder meer de EU voor zijn strijd tegen islamofobie en discriminatie.

Wie verder kijkt dan die website, en via YouTube of Google meeleest en -kijkt naar (verslagen van) bijvoorbeeld Turkstalige bijeenkomsten van de organisatie, krijgt een ander beeld. Daar gaat het over het versterken van de religieuze identiteit en over doordringen in de Europese politiek. De vrouwelijke Femyso-vertegenwoordigers uit vrijwel ieder land zijn bij die bijeenkomsten gesluierd en gehuld in kleding waarin de vrouwelijke vormen verhuld zijn. Ik heb bovendien geen foto kunnen vinden waarop vrouwen en mannen gemengd staan.

Volgens deskundigen is Femyso gelieerd aan de Moslimbroederschap. Volgens onder andere voormalig MIVD’er en terreurdeskundige Ronald Sandee en de Amerikaanse extremisme-expert Lorenzo Vidino is het bewuste tactiek van Moslimbroeders in Europa om er niet voor uit te komen Moslimbroeder te zijn. Vidino over Femyso: „Die organisatie is altijd het oefenterrein geweest van jonge, veelbelovende activisten uit het Broederschapsmilieu. Je krijgt een paar jaar workshops en je bekwaamt je in activisme.”

Bouchallikht zelf ontkent de banden tussen Femyso en de Moslimbroederschap. Waarom GroenLinks bij haar kandidaatstelling haar bestuurdersrol heeft verzwegen, is dan natuurlijk wel een raadsel.

In een interview in Trouw heeft Bouchallikht inmiddels afstand genomen van de Moslimbroederschap en van Milli Görüs, de uiterst conservatieve moskee-organisatie waarvan de jongerentak lid is van Femyso. Bij die organisatie heeft ze cursussen gegeven. En passant zei ze in het interview niets tegen homo’s te hebben. Voor GroenLinks (en vele anderen) is de kous daarmee af.

Ik had gewild dat zowel Trouw als de selectiecommissie van GroenLinks meer hadden doorgevraagd. Staat het Nederlands recht áltijd boven islamitische wetten? Ondersteunt ze van harte en openlijk het homohuwelijk? Hoe denkt ze over de spotprenten en de vrijheid van meningsuiting? Wat gaat ze doen aan het oprukkend antisemitisme in Nederland en Europa? Geeft ze bij een staatsbezoek van Netanyahu een hand en spreekt ze hem beleefd toe? De Armeense genocide: vindt ze het ontkennen door moslimjongeren ook bespottelijk? Om over Holocaustontkenning in orthodox-islamitische kring nog maar te zwijgen. Ondanks het interview hebben we geen inzicht gekregen in haar opvattingen.

Bouchallikht sloot het interview af met het uitspreken van de hoop dat de hoofddoek in de Tweede Kamer ooit saai wordt gevonden. Die hoop is in ieder geval in veel moslimlanden inmiddels bewaarheid. Want in parlementen (en het straatbeeld in steden) van landen als Turkije en Indonesië was de hoofddoek een rariteit toen ik jong was. Het gold als hét symbool van de ongelijkheid tussen man en vrouw. Maar onder meer doordat landen als Saoedi-Arabië de afgelopen decennia miljarden hebben gestoken in het wereldwijd verbreiden van hun islamopvatting zijn hoofddoeken in die landen inmiddels meer dan ‘saai’ geworden. Die hoofddoek is mettertijd ook flink geëvolueerd: in plaats van onder een kleurig, nonchalant lapje stof zitten miljoenen mooie vrouwenhoofden inmiddels verstopt in een soort grijze astronautenpakken, waar geen plukje meisjeshaar meer onderlangs glipt. Met alle respect voor Bouchallikhts idealisme, ook zij draagt zo’n non-gewaad.

Ook moskeeën en religieuze organisaties in Nederland en West-Europa krijgen miljoenen aan subsidies uit dubieuze bronnen in het Midden-Oosten. Om het gedachtengoed en het uiterlijk van de ‘ware islam’ in de hoofden van vooral jongeren te prenten en verder te verbreiden. Én om de slimsten en meest gedrevenen onder deze jongeren klaar te stomen voor een rol in de Europese politiek.

Veel moslimjongeren stemmen bij verkiezingen in Nederland niet. Is het kerndoel van GroenLinks om een deel van die potentiële (extra) Kamerzetels via Bouchallikht binnen te halen door voor het eerst in de Tweede Kamer een gesluierde vrouw te installeren? Ik hoop van harte dat de partij na die paar gezellige scoutinggesprekken (Bouchallikht is vanuit het niets geparachuteerd naar een verkiesbare plaats) de ethische lat voor haar nu nét zo hoog legt als voor ieder ander in de partij. Uit naam van de vrijheid, de democratie en de liberale rechtsstaat.

Aylin Bilic is ondernemer en publicist.