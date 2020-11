Stoere Aya Nakamura zingt het Frans de hitparades in

Zwoel en scherpzinnig danste zangeres Aya Nakamura in 2018 met haar single ‘Djadja’ de harten en hitparades binnen. In Frankrijk, Nederland, West-Afrika en Zuid-Amerika werd ‘Djadja’ een grote hit. Het lied klonk Afrikaans en lichtvoetig, maar het bleek een afrekening. De hoofdpersoon pikte het niet dat een of andere ‘djo’ (vent) rondbazuinde dat ze samen het bed deelden. Al hakten haar woorden hem in mootjes („J’suis pas ta catin, Djadja” - „Ik ben niet je hoer, Djadja”), haar stem bleef vriendelijk.

Nakamura’s lage stem heeft een stoere dictie, die wordt omlijst door een heldere maar gedetailleerde versmelting van Afrikaanse koorzang en gitaarspel, Caraïbische ritmes en Cubaanse blazers. De ritmes zijn elektronisch en prominent.

Aya Nakamura mengt haar melodieuze deuntjes soepel met Caribische of Afrikaanse ritmes

Aya Danioko en haar ouders waren op haar eerste vanuit Mali naar Frankrijk gekomen. Ze gingen wonen in Aulnay-sous-Bois, een ‘banlieue’ ten noord-oosten van Parijs waar de afgelopen jaren regelmatig confrontaties zijn tussen jonge immigranten en de politie. Ze groeide op in twee werelden, zegt ze zelf, de Afrikaanse en de Franse. Ze maakte haar school niet af, omdat ze wilde zingen. Op haar twintigste nam ze een eerste liedje op, met een zelfgeschreven tekst. Haar artiestennaam Nakamura komt van een personage uit de Amerikaanse sf/superhelden tv-serie Heroes.

Met ‘Djadja’ had ze een internationale hit. In Nederland was ze de eerste Franse zangeres sinds Édith Piaf in 1961 die op nummer één van de hitparade stond.

De Fransen zijn trots op haar, eindelijk is er weer een Franse ster die hun taal verbreidt. Maar Aya Nakamura is geen gewillige ambassadeur. Voor haar is het Frans als klei om mee te kneden of iets vanaf te hakken. Nakamura vertelt haar verhalen niet in de taal van de Sorbonne, maar in die van de Afrikaanse en Arabische jongeren uit de sociale woningbouw en de buitenwijken.

Dus is een hotel geen hotel maar een ‘tel-ho’, en merci is ‘cimer’. Een auto is geen voiture maar ‘tchop’. Haar taal is deels omkeertaal (woorden worden omgedraaid), zoals we in Nederlandse hiphoptaal ook kennen. En het is voor een deel ontleend aan het Nouchi, ofwel het West-Afrikaanse bargoens, de taal van de onderklasse. Zo viert ze niet alleen de Afrikaanse ritmes, maar verheft ze ook de taal uit haar moederland tot muzikaal ‘lingua franca’.

Dichterbij

Deze dinsdagmiddag zit ze in een warme kamer in Parijs, en geeft video-interviews aan journalisten. Aya Nakamura (25) is op haar hoede, want met de roem komt ook de aandacht voor haar privé-leven. Heeft ze een relatie? Wie is de vader van haar 4-jarige dochter Aicha? Bovendien is ze volgens sommigen omstreden, juist omdat ze de taal in een eigen mal duwt.

Nakamura klemt een sigaret tussen haar met witte laknagels verlengde vingers, en zegt dat ze „nerveus is voor de reactie van het publiek op haar nieuwe liedjes”. Haar debuut heette Journal Intime (2017). Het album waarmee ze doorbrak, was Nakamura (2018), en het nieuwe, derde album heet Aya. Alsof ze het publiek steeds dichterbij laat komen.

Muzikaal biedt ze opnieuw haar veelzijdige stijl. Ze zingt met gulle stem, heeft een eigentijds elektronisch geluid. Haar melodieuze deuntjes worden soepel vermengd met Caribische of Afrikaanse ritmes.

De teksten zijn realistischer dan eerst, zegt ze, maar ook positiever. Een van de nieuwe liedjes is een ontroerende ballade, ‘Fly’. „Dat gaat over de liefde. Ik koos de metafoor van alles wat vliegt. Liefde geeft vlinders in je buik, en je krijgt het gevoel dat je vleugels hebt. ‘Als een vogel wil ik vliegen’, zing ik. Het is een vrolijk liedje.”

Maar hoe vrolijk ook, soms hapert haar stem. Alsof de liefde nog kwetsbaar is.

We hebben het over de woorden die ze in haar teksten gebruikt. Soms weet ze niet wat de herkomst is, zegt ze, zoals bij ‘djo’, voor ‘jongen’. „Waarschijnlijk is het Arabisch.” Ze zingt in de taal waarmee ze opgroeide. „Het is het jeugdjargon uit de banlieues. Hoe ik praat hangt af van de situatie. Met mijn eigen vrienden en vriendinnen praat ik deze taal, dan begrijpen we elkaar.”

In het nieuwe liedje ‘Doudou’ (‘liefje’) zingt ze de woorden „Parle en Français, sois clair’ („Spreek Frans en wees eerlijk”). „Dat is een veel gebruikte uitdrukking. Mijn hoofdpersoon richt zich tot een man, ze wil dat hij duidelijk is over zijn bedoeling met hun relatie.”

Carrière

Al klinkt haar zang zachtmoedig, in bijna alle liedjes klaagt Nakamura over mannen. Mannen zeuren aan haar hoofd, verleiden haar en „laten haar vallen”. Ze zijn bedriegers en nietsnutten. In het refrein van ‘Mon Chéri’, concludeert ze genoeg te hebben van hun loze beloften: „J’ veux Loubou’, beaucoup d’sacs’ („Ik wil Louboutins en veel tassen”). En voor die dure tassen en schoenen zorgt ze zelf.

Nakamura groeide op met muziek. Ze luisterde graag naar Jamaicaanse dancehall en Zuid-Amerikaanse reggaeton. Via haar moeder hoorde ze muziek uit West-Afrika. Haar moeder is een ‘griot’, iemand die historische verhalen bezingt bij belangrijke gebeurtenissen zoals huwelijk, geboorte of overlijden. Haar moeder bedacht haar eigen teksten en ze zong ‘altijd’, zegt Nakamura.

Aya is de oudste van vijf kinderen, op haar negentiende begon ze serieus aan haar zangcarrière. Al na een paar jaar was ze populair, niet alleen in Frankrijk en West-Europa, maar ook in West-Afrika. Ook daar heeft ze opgetreden, onder andere een keer met haar grote voorbeeld, de Malinese zangeres Oumou Sangaré.

Nakamura wil zelf een voorbeeld zijn in Frankrijk, als autonome zwarte Franse vrouw. Want, zoals ze eerder opmerkte, zo’n voorbeeld is er nog niet.

Het publiek heeft haar wens gehoord. Het nummer over bedrieger ‘Djadja’ werd vorig jaar gezongen tijdens protesten door de ‘gele hesjes’, met een aangepaste tekst: ‘Djadja’ werd ‘Macron’. En bij een grote demonstratie tegen seksueel geweld en misbruik van vrouwen werden frasen uit ‘Djadja’ op spandoeken meegedragen. Het nummer bleek uitgegroeid tot een symbool voor vrouwelijke onafhankelijkheid en eigenwaarde. Zo wordt Nakamura’s bereik steeds breder. Ze is een ster, niet alleen voor West-Afrika, of voor Frankrijk, niet alleen voor wit of voor zwart. Aya Nakamura is een idool voor iedereen.

‘Aya’ van Aya Nakamura is nu uit bij Warner Music. Inl: is nu uit bij Warner Music. Inl: ayanakamura.lnk.to/ayaAY

