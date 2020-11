Volksbank houdt vol: we moeten rekening ‘onbedoelde Amerikaan’ afsluiten

De Volksbank zet de afsluiting van een rekening van een Nederlander die onbedoeld ook Amerikaan is, door, omdat hij weigert mee te werken aan belastingwetgeving van de Verenigde Staten. Dat bleek woensdag tijdens een kort geding.

De bank wacht daarmee niet op het gesprek dat minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) met de bankensector gaat voeren over de problemen van onbedoelde Amerikanen. Die gesprekken kondigde hij dinsdag aan in een Kamerdebat, waarin hij ook toezegde in gesprek te gaan met de Amerikaanse overheid over de kwestie.

In Nederland zijn er zo’n 46.000 mensen die als ‘Amerikaan’ worden gezien door de Amerikaanse overheid, en daardoor ook belastingplichtig zijn in de VS. De zaak tegen de Volksbank werd aangespannen door een van hen, Ronald Ariës. Twee dochters van de bank, Regiobank en BLG Wonen, willen hem niet langer als klant.

Lees ook: Niet meer kunnen pinnen omdat zijn wieg in de VS stond

De bank zei bij de voorzieningenrechter in Amersfoort de rekeningen van Ariës wel te moeten afsluiten, omdat hij uit principe niet wil meewerken aan Amerikaanse belastingheffing. Als de rekeningen niet worden afgesloten, kunnen de Amerikanen de Volksbank beschuldigen van niet-naleving, stelde de advocaat van de bank. De straffen voor de bank daarop zijn flink: hoge boetes en uitsluiting van het financiële systeem.

Minister Hoekstra zei in het Kamerdebat dinsdag dat hij van de VS bevestigd wil krijgen dat Nederlandse banken op dezelfde manier als Duitse banken kunnen handelen. Die zeggen geen rekeningen op, als ze aan de Amerikanen kunnen bewijzen dat ze voldoende gedaan hebben om de klant in beweging te krijgen.

Onvoldoende zekerheid

Deze „aankondiging van een minister” geeft op dit moment volgens de Volksbank onvoldoende zekerheid dat ze geen sancties opgelegd gaat krijgen, laat een woordvoerder in een toelichting weten. De bank zegt in deze zaak een zorgvuldige belangenafweging te moeten maken, waarbij de financiële belangen van zijn meer dan drie miljoen klanten prevaleren boven het belang van de individuele klant. Dat Ariës zegt zonder bankrekening bijvoorbeeld geen belasting te kunnen betalen, wees de bank af. „Cashbetaling is wettelijk niet uitgesloten.”

De advocaat van Ariës betoogde dat de Volksbank niet het recht heeft om hem te dwingen om mee te werken aan de in zijn ogen onterechte Amerikaanse belastingheffing. „Het is niet de taak van de bank om naleving van buitenlands recht af te dwingen.” Volgens de advocaat gaat het opzeggen van de rekening bovendien in tegen de grondrechten van Ariës als Europees burger. „De problematiek van de extraterratoriaal werkende Amerikaanse regelgeving mag door de bank niet bij Ariës worden neergelegd.”

Conflicterende regels

De Nederlandse Vereniging van Banken laat in een reactie op het debat dinsdag weten dat het probleem van de onbedoelde Amerikanen „niet in een Kamerdebat kan worden opgelost”. „Dat kan alleen in de VS. Maar de Amerikanen lijken niet te willen overgaan tot een aanpassing van de Amerikaanse belastingplicht voor Nederlanders die toevallig ook de Amerikaanse nationaliteit hebben.”

In reactie op het standpunt van de Volksbank in de rechtszaak zegt de bankenkoepel de politiek al langer te wijzen op de conflicterende Europese, Nederlandse en Amerikaanse regels, waardoor banken gedwongen worden om een keuze te maken. „Gezien de zware sancties bij overtreding van de Amerikaanse regels, valt niet uit te sluiten dat banken zich genoodzaakt zien om bankrekeningen van Amerikanen te sluiten, als zij niet de juiste gegevens aanleveren.”

In afwachting van de uitkomst van het kort geding houdt de Volksbank de rekeningen van Ariës open. De voorzieningenrechter doet binnen vier weken uitspraak.

Luister ook naar de podcast over ‘onbedoelde Amerikanen’ Ronald, Karen en Annie