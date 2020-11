Van Trump tot Baudet

Bijna op dezelfde dag leken zowel Thierry Baudet als Donald Trump van het politieke toneel te verdwijnen. Het was bijna te mooi om waar te zijn – en ik moet het dan ook nog zien gebeuren.

Baudet hield slagen om de arm: geen lijsttrekker meer, geen partijvoorzitter, maar nog wel lijstduwer en mogelijk Kamerlid. Hij zal hopen dat zijn partij binnen enkele weken uit één keel schreeuwt: „Thierry kom terug, we kunnen je niet missen!” Eén wanhoopskreet kan hier nog bovenuit klinken en dat is die van Paul Cliteur, rechtsgeleerde te Leiden en vicefractievoorzitter van de FVD-fractie in de Eerste Kamer: „Thierry, jarenlang heb ik je gesteund en beschermd alsof je mijn zoon was, je laat me nu toch niet in de steek?”

Trump beloofde niet langer de machtsoverdracht aan Biden te blokkeren, maar bleef zijn nederlaag ontkennen; hij zal een machtsfactor willen blijven in de Republikeinse Partij en zich misschien over vier jaar opnieuw kandideren voor het presidentschap. Vermoedelijk zijn we dus nog lang niet van Baudet en Trump af, maar het is wel lekker om even de mogelijkheid te koesteren en de vraag te stellen: wat hadden ze gemeen en wat hebben ze ons gebracht?

Ik durf ze onder één noemer te brengen omdat Baudet zich de afgelopen jaren, evenals Geert Wilders, heeft ontpopt als een groot bewonderaar van Trump. In hun voortreffelijke boek over Baudet, Mijn meningen zijn feiten, geven Harm Ede Botje en Mischa Cohen daarvan een aantal sprekende voorbeelden. Toen Trump nog tegen Hillary Clinton streed, liet Baudet al weten: „Clinton is de kandidaat van het wereldburgerschap. Trump die van nationale identiteit. Ik ben voor de kandidaat van de identiteit.”

Baudet twitterde in 2016: „Trump zou niet alleen een groot leider voor de VS zijn: hij zou een groot leider voor het hele Westen zijn”. Baudet ondertekende later ook een brief aan president Trump, waarin gesteld werd dat het mede door Nederland uitgevoerde MH17-onderzoek niet objectief was geweest. „U bent een Ruslandknuffelaar”, verweet premier Rutte hem toen.

De overwinning van Trump was voor Baudet een signaal dat ook in Nederland het roer om moest: een terugkeer naar „nationale democratieën” was gewenst. Op een bijeenkomst in Los Angeles prees hij de „utter genius” van president Trump. Hij vindt nu ook dat Trump het slachtoffer is van „het grootste verkiezingsschandaal uit de moderne geschiedenis en in de VS”.

Kortom, Trump was met zijn volstrekte genialiteit voor Baudet een lichtend baken in donkere politieke tijden. Resteert de vraag: wat hebben het genie van Trump en de volgzaamheid van zijn Nederlandse leerling voor de wereld betekend?

Ze kregen, net als hun populistische voorgangers Jean-Marie Le Pen en Pim Fortuyn, een lawine aan aandacht. Hun namen lagen op ieders lip, de media waren onverzadigbaar. Als Trump en Baudet narcisten zijn – geen ongegrond vermoeden – dan moeten ze de tijd van hun leven hebben gehad. Elke dag op tv, in de krant en op internet, die spiegels van de samenleving – wat wil een narcist nog meer?

Maar hoe vaak hebben al deze populisten politieke ideeën geopperd die de moeite van het overwegen waard waren? Die tot nuttige resultaten hebben geleid in plaats van tot chaos, wrok en haat? Van genieën zou je dat mogen verwachten.